卓榮泰訪花蓮力薦蕭美琴 泛藍忙掃街拜票

（中央社記者張祈花蓮縣20日電）民進黨主席卓榮泰今天到花蓮為立委參選人蕭美琴站台，喊話鄉親用選票，將溫柔、美麗留在花蓮，用民主、主權護衛台灣；泛藍2位參選人國民黨黃啟嘉、無黨籍傅崐萁則專注掃街拜票。

卓榮泰今天接受媒體聯訪表示，蕭美琴有國際外交專長，對推動地方建設著墨也深，花蓮在鐵路、蘇花改及台9線拓寬都有顯著進展，未來也還有高鐵延伸等議題需要討論。

卓榮泰說，自己擔任黨主席後，就拜託蕭美琴擔任亞洲自由聯盟主席，代表執政黨出席在亞洲10多個跨政黨的會議，逢人就說，自己來自中華民國台灣，美麗的花蓮，讓世界看見台灣、認識花蓮。

被問到對這次對蕭美琴選情看法，卓榮泰說，身處艱困選區，蕭美琴始終跟黨中央要求，希望能用溫柔、堅定的力量打選戰，不惡意批判也不攻擊對方，而泛藍分裂的問題，由他們自己解決，蕭美琴只需強化自己，爭取支持。

他也提到，對總統選情，認為目前處於穩定，還要持續加溫，不能有絲毫大意、輕鬆，香港經區議會選舉，受到世界各國的同情、尊敬，連美國總統川普也連署保護香港的法令，這場台灣人民的選舉，同樣也受全世界關注。

至於明天挺韓、罷韓遊行強碰，卓榮泰呼籲，參與者要秉持和平、非暴力及理性參加活動的原則，要求高雄市議會黨團負起監督責任，務必要有效防止衝突發生的可能。

媒體問到蘇花改今天公布通車為明年1月6日，與總統蔡英文宣布的通車時間晚一天，卓榮泰說，政策由政府高層擬定，但執行應相信專業，公路總局認為這是最適合、最安全的通車時間，並向行政院報告、對外宣布，總統也應配合這個時程。

國民黨立委參選人黃啟嘉今天在花蓮市區掃街拜票，向鄉親傳達選政見；無黨籍立委參選人傅崐萁，同樣密集掃街拜票，預計明後天在花蓮13鄉鎮市成立競選後援會。（編輯：陳俊碩）1081220

國民黨籍花蓮縣立委參選人黃啟嘉（右藍衣者）20日走訪花蓮市區，積極掃街拜票，爭取鄉親支持。（黃啟嘉競選辦公室提供）中央社記者張祈花蓮傳真 108年12月20日

選舉倒數，無黨籍花蓮縣立委參選人傅崐萁（右2）勤走基層，20日在街頭向鄉親拜票，力拚支持。（傅崐萁競選辦公室提供）中央社記者張祈花蓮傳真 108年12月20日