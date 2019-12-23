韓國瑜元旦赴台南升旗 賴清德：沒必要捨高雄

（中央社記者顧荃台北23日電）國民黨總統候選人韓國瑜元旦將到台南參加升旗典禮；民進黨副總統候選人賴清德今天說，韓國瑜不用捨高雄而另起爐灶辦升旗，這沒有必要。

賴清德與民進黨立委參選人許淑華中午接受網路直播節目「彭博士觀風向」專訪，談到韓國瑜選在台南升旗，賴清德回應，可能是韓國瑜不熟悉台南的情形，台南市政府從前市長許添財開始，一直到他擔任市長，到現在的市長黃偉哲，每年元旦跟國慶都會舉辦升旗典禮。

賴清德說，韓國瑜不需要捨高雄這個應該去的地方，特地到台南另起爐灶辦升旗，真的沒有必要。

賴清德並說，他跨年時會回台南，元旦則是預計參加總統府前的升旗典禮。

談到外界看好選情，賴清德表示，選舉有個基本原理，就是票沒有開出來不知道誰贏，雖然現在民調看起來民進黨領先，但還是要小心，要繼續打拚到選票開出來為止。

賴清德說，民進黨這次競選總目標是總統連任、國會過半，目前剛好在勢均力敵，也就是國會席次剛好在過半邊緣，如果區域立委能多贏幾席，像許淑華若當選，不僅讓民進黨過半，更可以讓這個選區有稱職代言人，協助北市府推動市政。

另外，對於外界有人擔心總統蔡英文親美反中，賴清德表示，民進黨政府是「反共不反中」，且反併吞，所以自然會尋求美國印太戰略的協助，如果把蔡總統領導方向簡化成反中親美，可能無法完全解讀蔡總統目前的國家政策。

賴清德指出，中國窮兵黷武，不放棄武力攻打台灣，並挖台灣邦交國、打擊國際空間，對台灣內部進行社會滲透，影響經濟發展，這些都是事實。民進黨政府是反併吞、顧主權、護民主，這種情況下必然尋求以美國為首的西方民主世界共同合作，抵禦共產勢力擴張。除非中國改弦更張，放棄併吞台灣、擴張勢力或改變國際秩序，否則目前方向很難改變。

此外，賴清德也談到政治人物與政府應用積極態度面對氣候變遷，若沒有妥善因應，無法善盡地球村責任。目前國際大型企業如谷歌、亞馬遜和微軟等，都要求合作廠商使用綠能，如果台灣綠能不足，未來勢必影響產業發展；反之若用積極態度妥善因應，還能讓產業轉型升級。（編輯：趙蔚蘭）1081223