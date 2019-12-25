更多編輯台推薦新聞：
產業缺水有解 台大學者創新技術登國際期刊
科技

產業缺水有解 台大學者創新技術登國際期刊

芬蘭耶誕老人村成打卡聖地 原住民強烈反感
國際

芬蘭耶誕老人村成打卡聖地 原住民強烈反感

專題／首位隧道工地女主任 南迴改340人生命她一肩扛
生活

專題／首位隧道工地女主任 南迴改340人生命她一肩扛

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

韓國瑜網路節目道歉 賴清德問是否答應回高雄

最新更新：2019/12/25 15:22

（中央社記者吳睿騏桃園25日電）國民黨總統候選人韓國瑜在節目受訪表示，為自己因選戰請假不能陪著高雄人感到抱歉。民進黨副總統候選人賴清德今天表示，若真心道歉是好事，但韓國瑜是不是就答應回到高雄呢。

賴清德與民進黨提名桃園市立委第5選區（平鎮區、龍潭區）參選人蔣絜安合體一起到選區以車隊掃街拜票，許多民眾一看到賴清德，紛紛要求握手合照，充分展現高人氣，車隊出發後，更有民眾早就守候路邊夾道歡迎，支持者更揮舞小旗幟，大喊「賴清德加油」及「蔣絜安凍蒜」。

在車隊出發前，賴清德接受訪問，對於記者詢問，國民黨總統候選人韓國瑜昨晚在網路節目「博恩夜夜秀」中，為自己「因為選戰請假，不能陪著高雄人感到抱歉」，對此，賴清德說，還沒看過節目，若韓國瑜是真心道歉當然是好事。

不過，賴清德也表示，要看韓國瑜道歉的內容及具體的做法如何，「他是不是就答應回到高雄呢。」

蔣絜安則是抨擊韓國瑜沒有誠意、虛情假意，該由高雄市民來檢驗，但若真為市民著想，就不會投入總統大選。

而陪同掃街的民進黨籍立委林靜儀則是諷刺韓國瑜，日前在談到罷韓遊行時態度相當不友善，因此這樣的道歉是否真心誠意值得懷疑。（編輯：李錫璋）1081225

延伸閱讀
韓國瑜六都施政滿意度倒數第二 賴清德：不意外韓國瑜喊讓高雄出總統 賴清德：不是這一次韓質疑把國家帶往何方 賴清德重申務實台獨工作者

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報