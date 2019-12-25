韓國瑜網路節目道歉 賴清德問是否答應回高雄

（中央社記者吳睿騏桃園25日電）國民黨總統候選人韓國瑜在節目受訪表示，為自己因選戰請假不能陪著高雄人感到抱歉。民進黨副總統候選人賴清德今天表示，若真心道歉是好事，但韓國瑜是不是就答應回到高雄呢。

賴清德與民進黨提名桃園市立委第5選區（平鎮區、龍潭區）參選人蔣絜安合體一起到選區以車隊掃街拜票，許多民眾一看到賴清德，紛紛要求握手合照，充分展現高人氣，車隊出發後，更有民眾早就守候路邊夾道歡迎，支持者更揮舞小旗幟，大喊「賴清德加油」及「蔣絜安凍蒜」。

在車隊出發前，賴清德接受訪問，對於記者詢問，國民黨總統候選人韓國瑜昨晚在網路節目「博恩夜夜秀」中，為自己「因為選戰請假，不能陪著高雄人感到抱歉」，對此，賴清德說，還沒看過節目，若韓國瑜是真心道歉當然是好事。

不過，賴清德也表示，要看韓國瑜道歉的內容及具體的做法如何，「他是不是就答應回到高雄呢。」

蔣絜安則是抨擊韓國瑜沒有誠意、虛情假意，該由高雄市民來檢驗，但若真為市民著想，就不會投入總統大選。

而陪同掃街的民進黨籍立委林靜儀則是諷刺韓國瑜，日前在談到罷韓遊行時態度相當不友善，因此這樣的道歉是否真心誠意值得懷疑。（編輯：李錫璋）1081225