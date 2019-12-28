澄清選前狂撒幣說 蔡辦：當用則用當省則省

（中央社記者溫貴香台北28日電）總統蔡英文競選連任辦公室今天表示，政府上任以來，優先投入國家財政的改善，當用則用，當省則省，不存在所謂「大撒幣」情形；所謂「撒幣」的說法，顯然是對當前公共政策缺乏基本認識。

蘋果新聞網今天報導，檢視6大部會半年來宣布的利多政策逾新台幣400億元，諸如挪支濫用菸稅、機場服務費、空污費、外勞就業安定費等，推國旅秋冬補助、汰換老舊機車和安養院失能者補助，各個部會從「特種基金」挖錢，如同部會首長拉選票的私房口袋。

報導並指出，政府在處理因應少子化、解決農村人力以及協助包括機車業在內等產業升級轉型政策是「撒幣」、「選前利多」。

總統蔡英文連任競選辦公室下午表示，這屆政府上任來，優先投入國家財政的改善，當用則用，當省則省，不存在所謂「大撒幣」情形。事實上，截至今年11月，中央政府歲入情形良好，加上歲出節儉，將是連續3年有財政賸餘，且將連2年達成總預算不舉債紀錄，此外，除法定債務還本外，還新增還債50億元，是近10年來首次。

其次，蔡辦指出，無論是因應少子化的0到6歲的育兒津貼與幼托準公共化、協助觀光產業加速轉型的國旅補助、因應車輛電動化協助機車師傅技術能力升級、因應農村人口老化與生產模式升級而投入農機具補助等，每一項都是國家在發展過程中的關鍵項目，也是國民當前所急需，所謂「撒幣」的說法，顯然是對當前公共政策缺乏基本認識。

蔡辦進一步表示，至於動輒以「掩蓋陸客流失」等文宣用語，將中國抵制赴台觀光歸責於台灣，將政府全力提振國家觀光、協助業者升級轉型的努力一體抹煞，更令人遺憾。（編輯：張均懋）1081228