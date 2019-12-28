近10年首見 中央總預算未舉債多還債50億

財政部表示，2019年截至11月，中央政府歲入情形良好，加上歲出節儉，可望連續3年有財政賸餘，且將連2年達成總預算不舉債紀錄。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北28日電）財政部表示，今年截至11月，中央政府歲入情形良好，加上歲出節儉，可望連續3年有財政賸餘，且將連2年達成總預算不舉債紀錄，此外，今年除法定債務還本外，還新增還債50億元，為近10年來首見。

中央政府總預算包含「收入」及「支出」兩個面向，支出面包含推動各項政務所需的「歲出」以及法定債務還本，收入面則包含財源為稅收及非稅課收入的「歲入」以及舉債收入。

財政部國庫署表示，根據原先擬定的中央政府總預算，2019年「歲入」減掉「歲出」將為負數，因此在收入面，必須舉債補足56億元差短，加上在支出面，還要依法進行835億元的債務還本，因此，原先預計今年將舉債891億元支應不足部分。

國庫署指出，觀察今年前11月中央政府歲入累計已達1兆9090億元，年增2.38%，且才11月就已達成全年預算目標的95.8%，執行情形良好，加上往年歲出實際執行情形，都會比預算數更為節儉；在「花得預期少、收得比預期多」情形下，2019年歲入歲出不僅沒有差短，還會產生賸餘，為連續3年出現財政賸餘。

國庫署表示，在財政有餘裕情形下，總預算原本規劃舉借891億元，如今已不需舉借，連續2年達成總預算未新增舉債紀錄。值得一提的是，今年不僅沒新增舉債，且在法定債務還本835億元外，還額外進行債務還本50億元，實質減債，為近10年來首見。

財政部長蘇建榮日前在接受廣播專訪時曾提起，這幾年財政狀況逐漸改善，2017年中央政府有財政賸餘25億元，2018年有1109億元，且2018年在沒新增舉債狀況下，還能債務還本792億元，這樣的情形歷年少見，過去債務大多「借新還舊」，很難實質減債。

蘇建榮說，預估今年中央政府總預算也能出現財政賸餘，不僅沒新增舉債，且加計法定債務還本及額外償債50億元，總共還了855億元債務。

在總預算外的特別預算部分，國庫署指出，配合前瞻所需，2019年特別預算舉借了330億元債務；不過，截至11月底，併同前瞻基礎建設計畫等特別預算舉債，中央政府1年以上公共債務未償餘額5兆3016億元，占前3年度GDP平均數比率（長債比率）僅29.52%，持續呈現下降。

國庫署表示，預估至年底，長債比率可望低於原先目標30.6%，從2012年高點36.3%以來，連續第7年呈現下降，中央政府債務體質持續改善。（編輯：張均懋）1081228