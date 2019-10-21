109年稅收預算增幅保守 財長：不影響施政支出

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）財政部編列109年度稅收預算新台幣1.68兆元，較今年增加1.97%，增幅相對往年保守。財政部長蘇建榮解釋，一方面與基期因素有關，且明年仍是平衡預算，對施政應不會造成影響。

立法院財政委員會今天審查109年度中央政府總預算案有關財政部、國庫署、財政資訊中心歲出預算，蘇建榮受邀列席進行報告並備詢。

根據財政部書面報告，109年度歲入預算共編列1兆7456.09億元，較108年度預算數1兆6900.34億元，成長3.29%；其中，稅課收入編列1兆6795.92億元，較108年度預算數成長1.97%，雖仍呈現增加，但與上一年稅收預算增幅3.5%相比，增幅明顯縮減。

對此，媒體在會前詢問，稅收預算保守，是否影響明年施政，蘇建榮回應，應該還好，且明年是平衡預算，歲入和歲出規模相等，還沒有新增舉債，因此，應不至於影響政府歲出預算執行，希望稅收能達到預期目標，以符合政府施政需要。

蘇建榮也解釋，108年度稅收預算編列送入立法院審議後，最後被增加了200多億元，導致基期相對偏高，並強調稅收預算的編列，是綜合國際經濟因素，國內經濟成長、稅制改革及近年稅收情形等做整體考量，綜合來訂定。

蘇建榮表示，各稅目中，證交稅、貨物稅、所得稅及營業稅的預算變化較大；其中，證交稅受國際經濟情勢影響，預算減少5.69%，貨物稅因有多項減稅政策，預算年減1.56%，相對，營業稅則預估會成長，預算年增0.69%。

蘇建榮指出，至於主要稅收來源的所得稅，明年預算呈現小幅成長，其中營所稅預算成長5.31%，綜所稅預算成長2.8%；綜所稅部分，明年雖還有名模條款及長照扣除額等減稅措施上路，但因薪資成長、近年企業股利發放增加，稅基擴大，因此仍預估可有小幅增加。

另一方面，對有媒體追問，中央政府109年度發債規模，蘇建榮說，明年為平衡預算，並未新增舉債，但因債務還本，仍會「借新還舊」發債850億元，另外特別預算部分預估會新增發債1000多億元，合計規模2000多億元，整體發債量會擴大。（編輯：楊凱翔）1081021