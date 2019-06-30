地方財政體質改善 宜蘭估2027年提早脫離債限

（中央社記者吳佳蓉台北30日電）財政部國庫署資料顯示，宜蘭縣從2011年1月債務超限後，到今年5月共償債新台幣36.74億元，一年以上公共債務未償餘額（長債）比率已順利於去年脫離債限，目標短債可於2027年降至債限以下，已徹底擺脫不良債務體質。

為挽救一度危急的地方財政情形，財政部2015年8月底祭出「地方債務分級管理制度」，根據縣市債務情形，分成輕度、中度、強度及超強度4個等級管理。

其中，財政部針對「長債預算數超過當年總預算及特別預算總額的50%」的債務超限縣市，祭出超強度管理，要求必須提報償債計畫，並按月管控執行情形，管制撥付統籌分配款，對象包括宜蘭縣及苗栗縣。

財政部官員表示，觀察債務分級管理制度上路3年多來，被列入強度及超強度管理的地方政府，債務體質都有改善。

其中，宜蘭縣原本預計到2021年及2031年，長、短債比率才能低於法定債限以下；但隨這幾年穩定減債，每年平均穩定償債4億多元，高於當初提出償債計畫時的預估數，因此長債比率已提前於2018年5月降至法定債限以下，提前3年脫離債限；短債部分，也修正為2027年即可脫離債限，比先前預估提早4年。

苗栗縣部分，統計從2012年10月債務高點至今年5月共償債30.51億元。官員表示，苗栗近年平均以每年3億元的速度償還債務，符合先前償債計畫的承諾；規劃2020年起，將提高每年償債金額至4億元，至2023年拉高至每年5億元，按此步調，預估2040年長債比率可低於債限，至2047年短債脫離離債，完全改善財務體質。

官員表示，兩縣市過去債限會超標，主因在於長期虛編歲入預算，擴充支出空間，才導致最終得舉債補足不足財源，上述現象近年已明顯改善，加上努力減少人事費等支出，或透過促參案開拓財源，才能順利逐步緩解債務壓力。

不過，官員強調，距離真正的財政健全，兩縣市都還有很長一段路要走，每年還是要按提出的償債計畫來還款，若未落實，中央將可緩撥「統籌分配款」及「金融營業稅短少補助款」作為警示。

另一方面，債務分級管理制度剛上路時，包括新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及屏東縣，都因「長債預算數超過當年總預算及特別預算總額的45%」，而被列入強度管理對象。

官員說，其中雲林縣、嘉義縣及屏東縣，去年長債比率皆已降至預警標準（45%）之下，且實際減債金額還超過當初於償債計畫中承諾的減債金額，已降列為中度管理對象，南投縣及新竹縣也預計今年底就可脫離預警區。（編輯：林淑媛）1080630