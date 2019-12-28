被指走投無路回國民黨 王金平：一笑置之

（中央社記者程啟峰高雄28日電）前立法院長王金平歸隊輔選，被國民黨台北市議員羅智強批評「走投無路才回國民黨」；王金平今天對此表示，一笑置之就好。鴻海集團創辦人郭台銘也認為，羅智強此舉確實過分點。

王金平下午偕同郭台銘現身國民黨高雄市立委參選人黃韻涵岡山競選總部成立大會，兩人同台為黃韻涵助講後接受媒體聯訪時，做以上表示。

王金平回應羅智強的批評說，「那是他的想法，一笑置之就好。幹嘛要去把它當作一句話呢」。

這場造勢活動，當國民黨不分區立委提名人吳宜玎登台高喊「韓國瑜凍蒜」時，台下群眾熱情揮旗高喊「凍蒜」，但郭台銘當時在台上卻聞風不動，不過，當吳宜玎高喊「黃韻涵凍蒜」時，郭台銘隨即揮舞手中小國旗。

高雄市副市長葉匡時、李四川隨後陪同黃韻涵進場，郭台銘先行下台離去，並沒有與葉、李同台為黃韻涵造勢。

郭台銘致詞表示，他當初參選國民黨總統初選，黃韻涵的母親高市副議長陸淑美是在高雄第一個跳出來挺他的人，這次當然要來情義相挺。

王金平則說，他與郭台銘在信仰上是「關公兄弟」，兩人也都是力挺消防人員的「打火兄弟」，因此特別相偕前來力挺黃韻涵。

面對媒體詢問明年1月10日是否會出席國民黨總統候選人韓國瑜的選前之夜造勢晚會，王金平表示，機會不大，因輔選立委很忙。

至於韓國瑜今天沒來為黃韻涵站台，日後是否還有機會與韓國瑜同台，王金平則表示，一切自然就好。（編輯：方沛清）1081228