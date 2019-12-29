學者：韓國瑜搶淺藍票 罵媒體可能失去中間選民

（中央社記者許秩維台北29日電）2020總統大選電視辯論會今天登場，學者認為宋楚瑜和總統蔡英文表現穩定，韓國瑜攻擊力很強，可能為激發淺藍支持者把票投給自己，但罵媒體並不恰當，可能失去中間選民支持。

2020總統大選電視辯論會今天登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜3人首度同台辯論，針對各項重要議題攻防。

台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥接受中央社記者訪問表示，辯論會包括媒體提問和交叉詰問，候選人無法選擇性迴避或逃避問題，因此精彩度比政見會提升許多；宋楚瑜和蔡總統表現穩定度較高，韓國瑜則因未控制好情緒失分。

曲兆祥認為，宋楚瑜在氣度、格局和知識面表現佳，這跟宋楚瑜的政治歷練有關，但因他離開實務較久，在政策細節面有些脫節，不過國家大方向抓得很清楚；蔡總統則很清楚國防、兩岸政策等細節，缺點是遭攻擊到民進黨或她個人時，未回答問題核心，有些避重就輕。

曲兆祥指出，韓國瑜仍維持韓式風格，攻擊力很強，但未控制好情緒，民主政治國家領導人的氣度和風度很重要，媒體扮演監督角色，韓國瑜直接公開攻擊媒體，很不恰當，顯得格局不夠，可能會讓他大失分。

台灣師範大學政治學研究所教授范世平認為，宋楚瑜還是維持一貫論述，沒有太大差異；蔡總統陣營做了很多準備，除了強調政策、政績等，也有適度火力回應韓國瑜；而韓國瑜則是砲火猛烈，採取攻擊方式論述。

范世平表示，韓國瑜用開罵方式論述，就是希望喚起討厭蔡總統的國民黨支持者，因此不需要太多理性分析，目的是激發淺藍支持者把票投給他；不過，韓國瑜攻擊特定媒體，此舉可能讓藍營支持者覺得很爽，但中間選民多半會認為不應該這樣攻擊媒體，因此可能會流失中間選民的支持。（編輯：洪學廣/李亨山）1081229