侯友宜白冰冰力挺柯志恩

新北市板橋區立委選情激烈，國民黨籍第7選區立委參選人柯志恩29日舉辦大型造勢晚會，雖然雨勢不斷，但仍吸引許多民眾冒雨力挺。中央社記者王鴻國攝 108年12月29日

（中央社記者王鴻國新北29日電）國民黨立委參選人柯志恩今晚舉辦造勢晚會，侯友宜和因白曉燕案成「牽手兄弟」白冰冰到場力挺，白冰冰一度含淚請託讓優質的立委柯志恩能勝選。

新北市第7選區（板橋東區）的選情激烈，國民黨立委參選人柯志恩今晚在板橋區運路封街舉辦大型造勢晚會，雖然雨勢不斷，仍吸引許多民眾參與。

國民黨總統候選人韓國瑜競選總部主委朱立倫站台肯定柯志恩的人品跟操守，比對手好太多；尤其是當新北立委，一定要站在新北市民的角度，不是站在民進黨的角度，他並質疑捷連環狀線通車一延再延，可能就是政治操作。

國民黨不分區立委提名人鄭麗文對這麼多民眾冒雨參與晚會表示感動，也肯定柯志恩是專業媒體人，更是最優質的立委。

歌手白冰冰到場演唱時為現場氣氛掀起最高潮，她說，因肯定柯志恩的專業，這場活動是她在所有選舉場合中首次站台，呼籲大家一起來幫忙優質立委且為國民黨的戰將柯志恩拉票。

侯友宜壓軸現身時，白冰冰推崇侯友宜是未來是總統人選，侯友宜笑說，「我以為是白冰冰在選總統」，但談到過去警察生涯，侯說看過許多生死，尤其是歷經白曉燕案，白冰冰是他看過最堅強的女性，已是他的「牽手兄弟」。

侯友宜牽起白冰冰的手喊「牽手兄弟」時，當場讓白冰冰悲從中來，頻頻拭淚。同時，侯友宜籲支持願把人生剩下的時光奉獻給她所愛的中華民國及這塊土地的柯志恩，希望大家一起來支持正派的立委為國家和人民服務。（編輯：李亨山）1081229

國民黨新北市第7選區（板橋東區）立委參選人柯志恩（前右）29日舉辦造勢晚會，黨籍總統候選人韓國瑜全國競總主委朱立倫（前左）站台助選，肯定柯志恩人品跟操守比對手好太多。中央社記者王鴻國攝 108年12月29日