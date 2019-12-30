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遭學生質疑挺蔡須寫千字報告 北科大教師澄清

最新更新：2019/12/30 14:34
有學生在Dcard爆料，台北科技大學陳姓老師在「政治與生活」課程的師生LINE群組中，用政治立場規範作業字數，支持總統蔡英文者要求寫1000字報告，不支持蔡總統的寫10個字即可，還說支持韓國瑜100字就好。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
有學生在Dcard爆料，台北科技大學陳姓老師在「政治與生活」課程的師生LINE群組中，用政治立場規範作業字數，支持總統蔡英文者要求寫1000字報告，不支持蔡總統的寫10個字即可，還說支持韓國瑜100字就好。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者許秩維台北30日電）北科大學生在網路爆料，有教師以政治立場規範作業字數，挺總統蔡英文要寫1000字心得。被點名的教師今天澄清，這是課堂互動效果，他沒有用投票來威脅學生成績。

自由時報今天報導，大學生社交平台Dcard有學生爆料，台北科技大學陳姓老師在「政治與生活」課程的師生LINE群組中，用政治立場規範作業字數，支持總統蔡英文者要求寫1000字報告，不支持蔡總統的寫10個字即可，還說支持韓國瑜100字就好。

遭點名的北科大教師陳愷接受媒體聯訪時表示，部分學生沒有來上課，但在群組看到出了這樣的作業，感覺會被當掉，因此就說不公平，雖然截圖畫面沒錯，但其實有很多前因後果，他也沒有用投票來威脅學生的成績。

陳愷認為，要支持一個人，就要表達自己的意見並說服別人，但不喜歡一個人，可能一句話就夠了，因此才要求支持蔡總統的要寫1000字心得，但他在群組裡也有說「支持蔡的寫1000字心得，90分；支持韓的寫100字心得，80分」，其實這些都是課堂師生的互動效果。

對於外界的質疑，陳愷也表示，他尊重每個人的投票權，還鼓勵中南部考生回家投票，也沒有要求支持誰；而這起事件是很好的社會實驗，讓學生知道網路的影響，他會把剩下幾堂課上完，也不會懲罰學生或秋後算帳，請家長放心。（編輯：葉俐緯）1081230

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