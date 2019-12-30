挺蔡學生作業字數比挺韓多 北科大老師送教評會

（中央社記者許秩維台北30日電）北科大學生在網路爆料，有教師以政治立場規範作業字數，挺總統蔡英文要寫1000字心得。北科大校方今天表示，將依程序規定送教評會處理此案。

大學生社交平台「Dcard」有學生爆料，台北科技大學陳姓老師在「政治與生活」課程的師生LINE群組中，用政治立場規範作業字數，支持總統蔡英文者要求寫千字報告，不支持蔡總統的寫10個字即可，還說支持韓國瑜100字就好。

北科大校方則表示，學校對各專兼任老師一向要求不得把政治、宗教等個人立場帶入教學內容，陳愷為北科大通識中心兼任老師，在課程LINE群組疑似以政治立場要求作業內容，雖事後指是對「沒來上課同學的一個情境反諷」，但發言分際確有不妥。

龍華科技大學企業管理系副教授陳愷在北科大通識中心兼任開設通識課「政治與生活」，遭北科大學生爆料，以政治立場規範作業字數，引發爭議。（圖取自龍華科大企管系網頁www.ba.lhu.edu.tw）

北科大指出，學校將依程序規定送教評會處理此案，同時也再次重申，並將再次發函給各專兼任老師，不得把政治、宗教等個人立場帶入教學內容。

遭點名的北科大教師陳愷今天接受聯訪時表示，要支持一個人，就要表達自己意見並說服別人，但不喜歡一個人，可能一句話就夠了，因此要求支持蔡總統的寫1000字心得，但他在群組裡也說「支持蔡的寫1000字心得，90分；支持韓的寫100字心得，80分」，這些都是課堂互動效果。

陳愷指出，他尊重每個人的投票權，還鼓勵中南部考生回家投票，沒有要求支持誰，也不會懲罰學生或秋後算帳，請家長放心。（編輯：陳清芳）1081230