反滲透法 馬英九：執行會造成很大困擾

（中央社記者王淑芬、程啟峰高雄31日電）立法院今天要處理反滲透法草案。前總統馬英九指出，法案讓人有恢復戒嚴的感覺；再者執行上會有困擾，讓人很憂心。

馬英九今天在高雄行程滿檔，一早陪同國民黨高雄市第3選區（左營、楠梓區）立委候選人黃昭順到右昌國小當起導護志工，接著轉往果貿市場掃街拜票。聯訪被問到有關立法院今天擬處理反滲透法草案一事，馬英九做以上表示。

馬英九指出，對反滲透法感到很憂心，因為這個法案不是行政院提出，沒有行政院版，只有民進黨版，而且目前的法律裡面沒有規定主管機關，一旦解釋上發生疑義時會產生很大的困擾。

他說，法案讓很多人感覺到恢復戒嚴時期，實在沒有必要；此法案讓他覺得民主進步黨再也不應該用「民主」兩個字，應該叫做「專制退步黨」，對台灣的傷害很大，而且執行上會非常困難，一定會造成很大困擾，令人憂心。

馬英九質疑，法案是由總統要求立法院在12月31日通過，這違反了憲政慣例，「總統怎麼開始指揮立法院呢？」違反憲法權力分立的重要原則，整個法律代表都是反民主、反自由的一部法律。

他也質疑民進黨為何要在此時提出來，如果認為有此需要，民進黨執政快4年了，為什麼不早提出，不盡早讓大家都了解這個法律要做什麼，匆忙的就在選舉前通過，用心險惡，令人遺憾，希望大家譴責並反對，一旦通過造成的禍害，他現在沒有辦法想像。

馬英九陪同黃昭順在果貿市場掃街拜票，不少採買的民眾和攤商搶著握手、合照。馬英九也發放親手書寫「金鼠風光無盡藏 萬物熙和有餘香」春聯，寓意希望、富裕、平和。（編輯：孫承武）1081231