宋郭元旦升旗同框 宋楚瑜：開創新局大橘大利

親民黨總統候選人宋楚瑜（前右8）、副總統候選人余湘（前右9）、不分區立委候選人劉宥彤（前右5）及蔡沁瑜（前右10），與鴻海創辦人郭台銘（前右7）1日在國父紀念館廣場與大批支持者共同參與典禮。中央社記者吳家昇攝 109年1月1日

（中央社記者范正祥台北1日電）親民黨總統候選人宋楚瑜今天和鴻海集團創辦人郭台銘共同參加國父紀念館前元旦升旗，兩人都搭配橘色領帶引起注意，對此，宋楚瑜說，「我們大家都希望開創新局，大『橘』大利。」

宋楚瑜率親民黨副總統候選人余湘、不分區立委提名人及黨公職人員從競選總部出發，徒步前往國父紀念館參加2020年元旦升旗。郭台銘則在國父紀念館仁愛路入口處等候與宋楚瑜會合。許多民眾也自動加入人群，並爭相與宋、郭合影留念。

宋楚瑜與郭台銘見面時，兩人互道「新年好」。在一起步入會場的行進過程中，彼此愉快交談，郭台銘還拿出母親為他親織的保暖小手巾給宋楚瑜看，言談中充滿幸福。

談及新年新希望，宋楚瑜回應媒體聯訪時表示，祝福中華民國國運昌隆，兩岸和平，國家領導團隊帶給國家新的希望，讓全民能夠有幸福快樂的日子、平平安安。

宋楚瑜與郭台銘今天都搭配橘色領帶，引起注意，與會者認為象徵合作同盟。對此，宋楚瑜表示，「我們大家都希望開創新局，大『橘』大利。」郭台銘也微笑地告訴媒體，「我橘色領帶並不多，今天來參加親民黨的活動，特別挑了一條。」

郭台銘表示，今天元旦，參加國父紀念館的升旗典禮最有意義，到國父紀念館緬懷孫中山先生精神，這個活動非常有意義，「其他活動對我來講沒那麼重要」。

另外，對於媒體關切，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今天有沒有邀約郭台銘參加相關活動？兩人關係有生變嗎？郭台銘表示，「今天的主題是元旦」，他強調，如何讓國家和平安定，以及重視未來經濟的發展，這是努力的目標。

宋楚瑜和郭台銘共同參加國父紀念館前元旦升旗之後，帶領全體與會者一起高呼「中華民國萬歲」、「台灣加油」、「台灣民主加油」。（編輯：楊凱翔）1090101