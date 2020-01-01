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民眾黨元旦記者會 籲修財劃法

最新更新：2020/01/01 12:34

（中央社記者梁珮綺台北1日電）台灣民眾黨今召開「2020台灣重開機」元旦記者會，拋財政收支劃分法必須重新修正及國土重新規劃等想法，黨主席柯文哲說，目前的財政收支劃分造成奶嘴文化、耍賴文化及懶惰文化。

柯文哲進一步說明，因統籌分配款由中央給予，所以地方必須與中央維持良好關係，造成奶嘴文化；若關係不佳，地方政府就宣告破產，即耍賴文化。

他說，目前營業稅、所得稅、貨物稅等稅收由歸中央，地方的稅收來源是房屋稅與地價稅，導致每個縣市首長都在研究土地開發與土地重劃，不願設想如何招商、促進城市繁榮發展，是懶惰文化，「最慘的是弊案連連」。

柯文哲表示，前行政院長林全曾主動對他說要修財政劃分法，但總統蔡英文第一任期快屆滿，仍沒有動作，強調自己贊成修改，但要把規則說清楚，除了統籌分配款，補助款如一般補助、專案補助、計畫補助等都要明列。

柯文哲也拋出國土規劃想法，質疑「台灣真的要六都嗎？難道六都都要同樣一套規則嗎？合理嗎？」重申民眾黨進軍國會三大主張為公開透明、財政紀律、國家治理，而台灣不需要發現問題、解釋問題及製造問題的人，需要的是解決問題的人。

民眾黨不分區立委提名人張其祿認為，台北市、新北市、基隆市應成一個生活圈，而桃園市可作整體發展，新竹縣與新竹市整合，台中市、彰化縣市及南投縣市則自成一塊，也可與苗栗縣市結合。

張其祿說，雲林縣是與嘉義縣市可合併思考整體性發展，而屏東縣市可與高雄市整合，再與台南市互為雙子城，花蓮縣市與台東縣市則是一塊，或將宜蘭縣市納入。（編輯：李亨山）1090101

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