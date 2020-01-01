蔡總統：改革過程辛苦 打好地基盼望續任

（中央社記者黃旭昇新北1日電）總統蔡英文今晚表示，國會過半是執政成功的重要基礎，改革過程雖然辛苦，但已經打好地基，希望民眾繼續支持。她與選民相約無論如何一定要投票，並教導大家如何蓋章投票。

蔡總統今天晚上至新北市土城區，參加立委吳琪銘舉辦的護國保台演唱會，到場時獲得鄉親熱烈歡迎。她致詞時，數度詢問「蔡英文會不會當選」，台下熱烈回應「會喔，加油」。總統並且教導大家如何投票，尤其，政黨票沒有照片，要注意看到民進黨的號碼就投下去。

蔡總統並細數過去政績，強調地基已經打好，現在是經濟轉型最佳時機，朝著吸引人才、創造高科技、綠能、研發與製造中心的台灣前進，希望繼續連任。

蔡總統表示，國會過半是成功執政的基礎，國外媒體密切關注台灣，大家一定要出來投票，最後關頭拉票、顧票與催票，大聲說出台灣的心聲給世界瞭解。

吳琪銘表示，選舉進入最後白熱化階段，這是一場替年輕人打造更美好國家的選舉，選區選情激烈，感謝蔡總統實現承諾，第4度來土城助選衝刺選情。

吳琪銘說，面臨國民黨及第三勢力挑戰，以往他實現政見，與蔡英文政府共同推動政策，相信民眾有感，也要拜託民眾繼續支持。（編輯：李錫璋）1090101