蔡總統：持續透過國際展會協助連鎖品牌拓展版圖

（中央社記者葉素萍台北2日電）總統蔡英文今天說，要讓連鎖加盟業不只在國內蓬勃發展，政府也要持續透過國際展會、媒合會等方式，協助企業找人脈、找舞台，讓台灣連鎖品牌可以拓展國際事業版圖。

蔡總統上午在總統府接見第22屆全國商店傑出店長及社團法人台灣連鎖暨加盟協會幹部代表。

蔡總統指出，這項選拔已經邁入第22屆，她要感謝台灣連鎖暨加盟協會的付出，透過這項「連鎖業奧斯卡獎」鼓勵，讓業界優秀人才及同行都可以有交流的機會，讓產業持續進步發展。

蔡總統也提到，去年來台旅客人次再創新高。政府積極推廣觀光，而台灣便利的生活環境，常常讓外國朋友留下深刻印象。這一點，分布在全國各地的連鎖加盟業，有很大的功勞。

蔡總統說，得獎店長們所屬的企業，涵蓋民眾生活各領域，總是努力推出更多元服務，持續提升服務品質。也因為有連鎖加盟業帶頭，包括標準化作業流程、創新思維，許多經營管理的做法，都更融入了台灣的產業。

她提到，近年來，連鎖加盟業積極創造品牌差異化。每一位得獎店長都是重要的推手，在各自的企業中，用各種策略，提供顧客更好的服務，加深對品牌的忠誠度。

蔡總統說，連鎖品牌有台灣人服務的溫度與創意。要讓連鎖加盟業不只在國內蓬勃發展，政府也要繼續透過國際展會、媒合會等方式，協助企業找人脈、找舞台，讓台灣連鎖品牌可以拓展國際事業版圖。（編輯：楊玫寧）1090102