民進黨：反滲透法是保護台灣國安金鐘罩

（中央社記者葉素萍台北2日電）民進黨今天說，反滲透法是保護台灣國安的金鐘罩，國民黨鋪天蓋地造謠，「是要討好中共？還是他們在害怕？」法律是有嚴謹的構成要素，若沒有觸犯根本不需要害怕。

民主進步黨上午召開「謠言止於智者，正確理解反滲透法」記者會，由中國部主任林琮盛、立委候選人張銘祐、蔡沐霖共同出席。

林琮盛指出，反滲透法是保護台灣的一個金鐘罩，國際社會對中共的滲透展開法律面的反制是一個趨勢，美國、英國、德國及澳洲都有相應措施，台灣作為中共統戰滲透第一線，當然也要有這一部法律。國民黨鋪天蓋地造謠，「是要討好中共？還是他們在害怕？」法律是有嚴謹的構成要素，若沒有觸犯根本不需要害怕。

林琮盛解釋，反滲透法所針對的對象非常清楚，要有明知被滲透或主觀犯意，直接接收境外敵對勢力指示、委託、資助之人，相關五種違法行為分別為，一、違法捐贈政治獻金、公民投票經費；二、違法從事競選活動；三、違法進行遊說；四、公然聚眾意圖強暴脅迫、恐嚇公眾、煽惑他人犯罪以及妨礙集會遊行；五、妨害選舉、公民投票。

林琮盛說，只有做以上五種違法行為，才會觸犯反滲透法，若沒有犯意與實行這些行為，不需害怕觸法問題，所以請藍營停止製造社會恐慌，散播謠言的邪惡行為。（編輯：林淑媛）1090102