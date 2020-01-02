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黑鷹直升機失事 44架全面停飛待檢

最新更新：2020/01/02 20:30

（中央社記者游凱翔台北2日電）UH-60M黑鷹直升機今天上午在新北烏來、宜蘭交界山區失事，軍方人士晚間表示，為求慎重，空軍、陸軍共44架的黑鷹直升機全面停飛，並就操控、雷達、動力、結構等系統檢查，進行「天安特檢」。

參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助理次長洪鴻鈞少將及軍聞社記者陳映竹，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘UH-60M黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因在新北市烏來及宜蘭的交界處失事，沈一鳴等8人殉職；陳映竹等5人獲救。

軍方人士晚間受訪表示，扣除內政部空勤總隊所屬的15架黑鷹（日前蘭嶼失事一架，剩14架），軍方目前共擁有44架黑鷹直升機，分別是陸軍30架、空軍救護隊15架（今天失事一架，剩14架）。

為了確保飛航安全，陸軍、空軍進行「天安特檢」，檢查項目包括「動力系統」、「雷達系統」、「機體結構」、「操控系統」，目前則由S-70C直升機及EC-225直升機擔負救援工作。

主要特色是在高海拔與海上救災、救難、救護、觀測、偵巡、運輸等任務，可裝載15名人員（含飛行員2員、機工長2員、搜救員2員）或救護擔架4具。

在運送物資時，黑鷹可以裝載1170公斤貨物，或吊起4050公斤貨物，滅火時，載水量高達2400公升。台灣四面環海及高山林立，可充分滿足台灣2000公尺高山地區與夜間海上搜救等需求，其中最強特色就是夜間偵蒐功能。（編輯：蘇志宗）1090102

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