節目問台灣會垮嗎 柯文哲：希望撐住4年等我來

（中央社記者梁珮綺台北7日電）選舉倒數4天，台灣民眾黨主席柯文哲今天說，民進黨在國會席次就算沒有過半，也會很接近；若過半，就是再過4年苦日子，被問到「台灣會垮嗎」時則說「希望撐住4年等我來」。

柯文哲中午率民眾黨不分區立委被提名人高虹安、新北市第7選區（板橋東區）立委候選人吳達偉，接受「Yahoo!TV 鄉民來衝康」節目主持人趙少康、尹乃菁專訪，暢談選舉等相關議題。

對於民進黨在2020選舉國會是否過半，柯文哲認為，民進黨就算沒有過半，也很接近，因區域立委選得很好，但若過半，就是再過4年苦日子，他說，民眾黨進軍立法院有2個目的，一個是起示範效用，另一個則是開始學習。

柯文哲預料明年3月後，民進黨將傾全力清算他，「以後黑韓產業鏈產能就對付我們」，他說，「（蔡政府）怎麼打賴清德、韓國瑜，就怎麼打」。

由於柯文哲多次說過「新潮流不倒，台灣不會好」，主持人要求柯文哲舉出實例，以及是否同意國民黨總統候選人韓國瑜「總統蔡英文被架空」的說法。

柯文哲說，新潮流是民進黨最大派系，「改名叫新潮流黨就好了啊，不是奄奄一息，就是人人自危」，話鋒一轉，指政治不應該製造一個新的既得利益階級，導致政治上西瓜黨愈來愈嚴重。

他表示，民進黨執政4年下來，產生太多政治任命位置，「民進黨治理下，讓西瓜黨效應達到最大」，而這些政治任命的官太多，深知改朝換代後會歸零，所以為了自身利益不得不往前走，很像是流寇集團攻城掠地的打法，如明朝末年的李自成。

柯文哲說，台北市政府有4大公司，董事長則建立一套遴選制度，雖說並非百分之百公正，但盡量要求，而非為了選舉需要任命，所以國營事業董事長應慢慢建立遴選制度。

被問及「台灣會垮嗎」時，柯文哲說，「希望撐住4年，等我來」。

節目尾聲，被問及是否應特赦前總統陳水扁時，柯文哲說，「應有條件特赦」。（編輯：李亨山）1090107