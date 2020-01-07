法院裁准中影聲請停止執行 黨產會將提抗告

（中央社記者王承中台北7日電）中影公司遭黨產會認定為國民黨附隨組織，凍結名下資產，台北高等行政法院今天裁定停止執行。黨產會表示，深表遺憾，如停止執行，恐有脫產的疑慮，增加收回不當取得財產的難度，將依法提起抗告。

中影公司不滿被不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織、凍結名下資產，聲請停止執行。台北高等行政法院去年1月間裁定駁回。最高行政法院撤銷發回更裁後，北高行今天裁定停止執行。

黨產會下午發布新聞稿表示，最高行政法院認為仍有部分事實未經調查，應由兩造提出更具體的數據資料，經攻防辯論後方能釐清事實，故發回更審。但北高行未經開庭調查，即以附隨組織的認定使中影公司「在營運活動上，面臨市場信任危機」等見解，裁定停止執行。

黨產會指出，北高行完全違背最高行政法院發回意旨，黨產會深表遺憾，將於收到裁定書後依法提起抗告。

黨產會表示，根據調查資料，中影公司被認定為附隨組織後，前年營業收入達新台幣5億6700多萬元，較往年無消減；現有40億元貸款案，已有銀行提供較優惠的轉貸條件；去年發放董監酬勞暨股東現金股息約9114萬元，107、108年皆向黨產會申請發放平均3.5個月年終獎金及三節獎金，與往年相較並未縮減，顯示認定對中影公司經營、股東及員工權益未有負面影響。

黨產會指出，落實轉型正義的公益與黨產私利孰輕孰重，法院不可不察。中影公司為國民黨附隨組織的處分如經法院裁定停止執行，中影公司便可任意處分名下龐大資產，屆時恐有脫產的疑慮，也增加未來收回不當取得財產困難度。

黨產會表示，歷來黨產會所為附隨組織的認定，最高行政法院均認為不應停止執行，繼續維持凍結財產的效果，此為最高行政法院穩定且一致的見解。黨產會基於維護公產的立場，為捍衛轉型正義的公益，將針對北高行裁定結果提起抗告。（編輯：黃國倫）1090107