蘇永欽：反滲透法達違憲程度 盼大法官能看很遠

（中央社記者范正祥台北8日電）國民黨立法院黨團今天舉辦反滲透法座談會，曾任大法官並為司法院副院長的政治大學講座教授蘇永欽認為，反滲透法已達違憲程度；對於國親立委擬聲請釋憲，他說，期待大法官看很遠很遠，不是看短期的。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，立法院去年12月31日在民進黨立委多數席次之下強行通過反滲透法，預料近期內很快就會公布實施，國民黨團除了聯合親民黨團準備提出聲請釋憲，選後若有機會也會將存在重大問題的反滲透法予以修正。

與會的蘇永欽質疑，反滲透法概念含糊，違反人民自由，會引起社會很大的爭執，為什麼要用這種手段作這樣的事情。反滲透法不只是不好，絕對是違憲的程度。

對於反滲透法一旦公布實施後，國親立委擬聲請釋憲，蘇永欽說，最後真的只有大法官可以來改變，如果大法官對於這樣的事還覺得可以，「我也說不出話來了」。但是他仍然抱著很大的期待，「大法官是要看很遠很遠的，不是看短期的。」

文化大學社科院長趙建民指出，台灣面對中國大陸最大的優勢就是自由、民主、開放，也就是對人民的信任。可是，反滲透法的問題在於對自己人不信任。

趙建民質疑，反滲透法管控嚴厲，對於兩岸交流的衝擊與影響包括在大陸台商和就學台生可能選擇不回來台灣或少回來台灣，等於加速「幫助」對岸吸引台灣人才，台灣自己把人才趕向對岸；其次，兩岸熱戰的可能性提高；台灣內部分裂，整體競爭力下降；台灣過去的強項，也就是民主價值，漸難獲對岸人民的認同。

世新大學法律學系副教授高思博認為，反滲透法是一部打壓公民權益而且難以辯護的惡法。雖然民進黨認為心安理得，但是如果國民黨勝選，必須把這法律廢除。

政治大學法學院副教授廖元豪指出，很多民眾沒有詳看反滲透法內容，只是看法律名稱。但是「滲透」是個物理名詞，不是法律名詞，到底反什麼滲透，是個非常不清楚的概念。法律人或關心人權者，對於反滲透法是感到憂慮的。（編輯：蘇龍麒）1090108