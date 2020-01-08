韓國瑜高市競辦懸賞200萬 籲全民來抓鬼

（中央社記者陳朝福高雄8日電）中國國民黨總統候選人韓國瑜高雄市競選辦公室今天召開記者會，宣布將提供獎金新台幣200萬元，呼籲全民一起來抓鬼，維護乾淨選風和公正選舉，全民齊力反賄選。

國民黨高雄市議員蔡金晏、黃香菽、李眉蓁下午共同召開「懸賞兩百萬獎金！全民來抓鬼」記者會，希望全民共同來維護選舉的公正性。

蔡金晏表示，韓國瑜於去年的高雄市長選舉曾說寧願乾淨地輸，也不要骯髒地贏，所以呼籲各陣營要維護選舉的乾淨選風，不要透過任何的奧步，甚至是買票來影響選舉的公正性。

蔡金晏說，韓國瑜高雄市競選辦公室宣布提供200萬元的檢舉獎金，如果相關檢舉成案的話，會提供這筆獎金，周邊有任何的不法情資，包括買票、賣票、意圖買票和奧步等，呼籲大家勇敢站出來檢舉，共同反賄選和斷黑金。

黃香菽指出，多名議員都接獲選民反映被「查水表」，並且要跨縣市到桃園、台南等地應訊，只因單純的網路平台及臉書（Facebook）上去分享想要給大家知道的訊息，然後就被「查水表」，十分不公平。

黃香菽、李眉蓁提醒有類似情事，收到傳票或警員到家通知要到哪裡去應訊時，可以把相關的資料提供給韓國瑜競選辦公室，將提供免費的法律諮詢服務。（編輯：戴光育）1090108