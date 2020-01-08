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高雄選前之夜 綠號召20萬人韓營重回夢時代

最新更新：2020/01/08 17:36
2020總統蔡英文連任高雄市競選總部8日公布「光復高雄之夜」造勢宣傳影片，號召20萬人一起光復高雄；競總主委管碧玲（中）表示，有信心高雄市民會熱情蜂湧而出，預期人潮會超越成立大會。（2020蔡英文總統連任高雄市競選總部提供）中央社記者王淑芬傳真　109年1月8日
2020總統蔡英文連任高雄市競選總部8日公布「光復高雄之夜」造勢宣傳影片，號召20萬人一起光復高雄；競總主委管碧玲（中）表示，有信心高雄市民會熱情蜂湧而出，預期人潮會超越成立大會。（2020蔡英文總統連任高雄市競選總部提供）中央社記者王淑芬傳真　109年1月8日

（中央社記者王淑芬高雄8日電）2020蔡英文總統連任高雄市競總今天公布10日「光復高雄之夜」造勢宣傳影片，號召20萬人一起光復高雄；國民黨總統候選人韓國瑜陣營則在夢時代舉辦選前之夜，暫不估計人數。

2020蔡英文總統連任高雄市競選總部今天由競總主委管碧玲以「光復高雄、保衛台灣，高雄人站出來！」為題，並公布高雄選前之夜CF發表記者會，也宣布號召20萬人參加選前之夜造勢活動，力挺民進黨正副總統候選人及所有立委候選人。

高雄競總新媒體青年創意部主任林智鴻指出，這次宣傳廣告透過網路募集，邀大家一起拍攝「宣傳高雄選前之夜與返鄉投票」影片，盼大家找回高雄人驕傲，並用選票告訴全台灣、全世界，要光復高雄，呼籲大家在星期五選前之夜一起站出來。

活動網路召集人DiDi也呼籲，擁有話語權的人要站出來，宣揚捍衛理念，人民手中的選票並不渺小，特別是面對高雄市長韓國瑜諸多荒謬的行為，更應該在11日投票力挺蔡總統連任。

管碧玲表示，有信心高雄市民會熱情蜂湧而出，為此選前之夜的場地將擴大、組織動員減半，預期人潮會超越成立大會，盼達成「光復高雄、保衛台灣」目標。

韓國瑜競辦則以「千軍萬馬高雄見」為題，在夢時代廣場前的台糖高雄物流園區空地舉辦選前之夜。韓辦表示，選前之夜重回市長選舉的勝選之地夢時代，是見證高雄崛起、南方勝利新時代的開始，所以暫不預估人數，自然展現民意。（編輯：洪學廣）1090108

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