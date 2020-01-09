外界指控警察查水表 警政署長：不容汙衊

選舉投票日將屆，警政署長陳家欽9日親自主持選舉治安維護工作聯合指揮所專案會議，會前受訪時表示，外界指控警察選舉期間「查水表」，是汙衊、打擊警察士氣，替全國警察感到不捨且無法接受。中央社記者劉建邦攝 109年1月9日

（中央社記者劉建邦台北9日電）選舉投票日將屆，警政署長陳家欽今天主持選舉治安聯合指揮所專案會議會前受訪時說，外界指控警察選舉期間「查水表」，是汙衊、打擊警察士氣，替全國警察感到不捨且無法接受。

1月11日為選舉投票日，警政署為維護選前治安，陳家欽上午主持選舉治安維護工作聯合指揮所專案會議，並與各地警察局長視訊。

陳家欽會前接受媒體聯訪時說，全國警察全心全意投入選舉維安，外界卻指控警察選舉期間「查水表」，他要嚴正澄清。

陳家欽表示，刑事局昨天接獲國民黨總統候選人韓國瑜委託律師提告，針對有民眾在網路散布韓國瑜假學歷的假訊息，刑事局受理後完成調查並移送法辦，「難道該名散布假訊息的網民，也要控告警察查水表嗎」。

他說，警察在選舉期間遭到汙衊，是打擊警察士氣，替全國員警感到不捨且無法接受，希望外界不要再汙衊警察，也相信民眾有智慧可分辨何謂查水表，並重申「查水表」是不實指控。

刑事局長黃明昭事後接受聯訪時表示，外界質疑警方偵辦假訊息案件，僅「辦藍不辦綠」，數據顯示，從去年1月至昨天為止，偵辦假訊息案件，有關政治人物部分共291件，分別為民進黨164件、國民黨92件、其他人35件，查獲後都移送法辦。

黃明昭說，至於涉及總統候選人部分，有關總統蔡英文案件，受理85件、移送56件；有關韓國瑜案件，受理48件、移送29件。他重申，不管是政治人物或民眾，只要認為受到假訊息汙衊，立即報警，警方一定受理偵辦且會依法定程序處理，例如先送達通知書給民眾等。

此外，陳家欽對選前治安與各地警局首長視訊時提到，選舉倒數，警政署投入6萬5000名警力維護選舉治安，包含查假訊息應秉持行政中立、今明2天選前維安工作應滴水不漏、投票日當天確保投開票所平順、選後針對各政府機關重要處所，必要時會提高見警力，防範暴力事件發生。（編輯：方沛清）1090109