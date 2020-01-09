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蔡選前之夜北中南4場造勢 壓軸凱道會師

最新更新：2020/01/09 14:46

（中央社記者溫貴香台北9日電）選戰倒數2天，2020蔡英文總統連任辦公室今天表示，選前之夜1月10日高雄、台中、新北、台北舉辦4場大型造勢晚會，壓軸凱道晚會安排許多亮點，包括首度挑戰在戶外政治造勢晚會設置「搖滾區」。

蔡辦發言人廖泰翔今天公布選前之夜凱道場亮點，其中包含首度挑戰在戶外政治造勢晚會「搖滾區」；向來重視社群經營的總統蔡英文團隊也將安排社群互動橋段，串連線上線下。

廖泰翔說，晚會高潮總統致詞時，將邀請多位滿20歲的首投族共同上台，在年輕朋友的陪同下發表演說，再催青年投票，象徵「2020年台灣要贏」的總統連任、國會過半勝選決心。

另外，這場晚會挑戰在戶外政治造勢晚會首設「預約搖滾區」，先前優先開放給英眼部隊報名的600個位置已秒殺額滿。競選團隊並準備了15乘10公尺的特製大旗幟，會由英眼部隊負責展開，要在凱道上呈現最震撼的畫面。

蔡團隊將在凱道邀請所有現場與線上的支持者，透過小英官方Line@進行互動，讓所有線上與線下的辣台派們都能透過社群，團結串連在一起。

凱道選前之夜除了蔡總統、2020小英發言人臉書進行直播外，也將與LINE、YouTube、17直播等跨平台直播串連。（編輯：張均懋）1090109

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