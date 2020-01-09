香港泛民派議員與民眾黨交流 質疑中間路線

（中央社記者陳怡璇台北9日電）香港多名泛民派議員今天與台灣民眾黨交流，並表示香港有許多號稱中間路線黨派，其實大多親中；並以香港經歷呼籲中共不可信、希望台灣這次大選結果，讓兩岸關係更清晰。

香港多名泛民派議員與民主黨幹部來台參觀大選，並與各黨交流，包含觀塘區梁翊婷、愛秩序灣區蘇逸恒等。今天至台灣民眾黨部與秘書長張哲揚、台北市第3選區（中山、北松山）立委候選人何景榮座談。

提及兩岸議題時，梁翊婷發問民眾黨自稱不是藍也不是綠，在香港有許多小黨也號稱是中間路線、實際立場則偏向親中的建制派。

何景榮表示，民眾黨的主張是「中華民國是國、台灣是家，中華民國等於台灣」；張哲揚則說，現在小黨也可能是大黨側翼，而民眾黨現在是第三勢力，當然希望未來變第一勢力、執政後也不忘初衷。

梁翊婷會後接受媒體訪問時表示，她疑惑的是中間路線所謂的「第三條路」是否可行，雖然香港與台灣的情況不盡相同，但最終都要有個選擇，台灣的統獨問題也是如此。

梁翊婷說，「因為香港的經歷，讓我們知道大陸是不可以相信的。」這次台灣大選與香港關係密切，她很希望台灣人可以做出選擇、更明確定義與陸關係，她說，「不可以有太親密的交往，因為可能真的會影響到台灣的未來」。

對於民眾黨在兩岸政策上的立場，梁翊婷表示，她剛接觸民眾黨、交流時間的談話可能也比較表面，會繼續跟各黨交流、了解不同選擇。（編輯：張銘坤）1090109