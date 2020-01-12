逾60國與組織賀完成大選 外交部感謝盼深化關係

（中央社記者顧荃台北12日電）總統與立委選舉昨天完成投開票，外交部今天表示，至今已有超過60個國家與國際組織祝賀完成大選，對此表達感謝，盼持續深化友好合作關係。

第15任總統副總統選舉與第10屆立法委員選舉昨天完成投開票，總統蔡英文以創紀錄的超過817萬票連任，民進黨並取得61席立委，在國會單獨過半。

外交部下午透過新聞稿表示，昨天晚間確認選舉結果後，美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）、日本外務大臣茂木敏充均於第一時間恭賀蔡總統順利連任，並讚揚台灣人民展現強健民主制度的力量。

外交部表示，除此之外，截至今天下午為止，友邦史瓦帝尼國王恩史瓦第三世（Mswati III）、巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo）等國家元首及政府首長，以致函、致電或在社群網站上公開發文等方式，祝賀蔡總統連任及大選順利完成。

友好國家方面，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）在英國外交部官網上公開祝賀蔡總統連任；此外另有加拿大、德國、法國等國，以及歐盟對外事務部（EEAS）、歐洲議會（EP）、中美洲統合體（SICA）等友台小組主席、議員、官員等人，也透過致函、致電、推特、臉書等不同方式表達祝賀，讚揚這次民主選舉意義重大。

外交部說，對於這60幾個國家與國際組織的政要、官員及友人的祝賀，表達由衷感謝，期盼在既有的堅實基礎上，持續與各國及組織深化友好合作關係。（編輯：蘇龍麒）1090112