菅義偉：中國抗議日政府祝賀蔡總統連任

總統大選11日投開票結果，總統蔡英文大勝得以連任，日本外務大臣茂木敏充在第一時間祝賀。日本政府發言人菅義偉（圖）14日透露，因為茂木祝賀蔡總統連任，而接獲來自中國的抗議。（共同社提供）

（中央社記者楊明珠東京14日專電）總統大選11日投開票結果，總統蔡英文大勝得以連任，日本外務大臣茂木敏充在第一時間祝賀。日本政府發言人菅義偉今天透露，因為茂木祝賀蔡總統連任，而接獲來自中國的抗議。

第15任總統副總統選舉與第10屆立法委員選舉11日完成投開票，總統蔡英文以創紀錄、超過817萬票連任，民進黨取得61席立委，在國會單獨過半。

美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）、日本外務大臣茂木敏充均於第一時間恭賀蔡總統順利連任。到昨天為止，累計有來自72個國家及國際組織祝賀。

日本放送協會（NHK）報導，有關蔡總統連任一事，菅義偉今天在內閣會議後的例行記者會表示，台灣對日本而言是共有基本價值、並有緊密經濟關係與人員往來的重要夥伴及重要友人。日本政府將秉持維持與台灣非政府間實務關係的立場，更深化日台的合作與交流。

菅義偉今天所言大致上與11日茂木祝賀蔡總統連任的內容幾乎一樣。對於各國祝賀蔡總統連任一事，中國政府表示會提出抗議。

日本時事通信社報導，針對茂木發表祝賀蔡總統連任一事，菅義偉今天透露中國政府已向日本政府提出抗議。

茂木11日祝賀蔡總統連任的賀詞寫道：「今天在台灣的總統選舉，蔡英文女士再次當選，對民主選舉順利舉行與蔡英文女士再次當選表示祝賀。」

報導說，菅義偉今天說，知道中國方面的反應，有接獲來自中國的抗議，但仍再度強調日本政府的立場，認為台灣是重要的夥伴與重要的友人。（編輯：陳惠珍）1090114