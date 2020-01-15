強化防救災能量 總統：陸續投入32億7000多萬

總統蔡英文（前右）15日在總統府接見108年「鳳凰獎」楷模得獎人，蔡總統向得獎人握手致意，肯定他們對社會的付出及貢獻。中央社記者鄭傑文攝 109年1月15日

（中央社記者溫貴香台北15日電）總統蔡英文今天接見鳳凰獎楷模得獎人表示，為了提升整體防救災體系的運作效能，將會陸續投入新台幣32億7000多萬元，達到強化整體防救災能量的目標。

總統上午接見108年「鳳凰獎」楷模得獎人致詞表示，再過幾天就是「119消防節」，她要向全國消防、義消、防火宣導、救護、以及災害防救的志工夥伴們，說一聲消防節快樂，也感謝大家各司其職，在每一個崗位上全心全意付出，守護民眾的安全。

總統說，「鳳凰獎」是消防的最高榮譽，所有得獎楷模在救災方面的卓越表現，對保障人民生命財產的安全，有非常大的貢獻，她要代表國家和全國人民向所有得獎人表達最深的敬意和感謝。

總統也表示，台灣一直都面臨許多不同類型天災的挑戰，所以，強化整體防救災體系的運作以及應變效能，是執政團隊最重要的目標之一。

總統強調，政府不斷透過制度性的檢討和改正，加強保障第一線消防同仁的權益。去年10月消防法修正通過後，消防員的「生命三權」，包括退避權、資訊權、還有調查權都已經訂入法條當中。

她並指出，為了提升整體防救災體系的運作效能，各地方政府，已經從去年開始，以5年增補3000人為目標，逐步充實消防人力。

她說，政府也投入預算，充實救災裝備，強化訓練中心的設施及訓練課程，並且建置更完善的防救災緊急通訊系統，擴大招募義消，將會陸續投入32億7000多萬元，達到強化整體防救災能量的目標。

總統提到去年「119消防節」，成立了「消防人員醫療照護公益信託基金」，將所有消防、義消、以及災害防救團體的志工都納入醫療照護的範圍，目前已經補助超過2000人次。

訪賓一行人由內政部長徐國勇及消防署長陳文龍陪同到總統府，總統府秘書長陳菊也在座。（編輯：楊凱翔）1090115