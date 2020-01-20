最資深藍營戰將 王金平黃昭順告別立院

（中央社記者劉冠廷台北20日電）立法院臨時會今天完成總預算的審查，第9屆立法院步入尾聲，也象徵前立法院長王金平、國民黨立委黃昭順等從國會最資深的藍營戰將，將與立法院道別，正式卸下立委工作。

王金平與黃昭順離開立法院後，國民黨連任最久的立委將是7連霸的國民黨立委羅明才；但擔任立委資歷最久的，則是第10屆重回立法院的國民黨不分區立委當選人翁重鈞，他加上第10屆，共擔任8屆立委，但兩度中斷任期。

2020總統、立委大選過後，立法院召開臨時會，處理民國109年度中央政府總預算案，今天在立法院長蘇嘉全敲下議事槌後，順利通過，也確定立法院第9屆的議事全部結束，未連任或不連任立委，都將告別立法院。

史上最年輕的立法院長、縱橫政壇超過40年的王金平，將卸下立委的身份。過去靠著調和鼎鼐，喬出台灣政壇傳奇的王金平，早在去年宣布有意投入總統選舉，並宣布不會在留在立法院後，他的立院生涯就開始進入倒數階段；雖然最終無法如願參選總統，也將與立法院告別，但王金平的下一步，仍是外界關注的焦點。

回顧王金平的立委生涯，他叱吒立法院44年，靠的是面對政局變化沉著冷靜的政治手腕，以及過人的協調和折衝能力，讓他在處理朝野抗爭，乃至於太陽花學運和馬王政爭等重大政治事件，都能順利化解；此外，王金平對於朝野的平衡與和諧，極為著重，盼的就是讓議事能夠順利進行，非常值得往後的國會議長借鏡、參考。但在政壇的調和鼎鼐，也讓王金平被封為「喬王」，社會褒貶不一。

另一位也即將與立法院說再見的黃昭順，則是在這次大選中敗下陣來，也確定連續27年的立委生涯，將劃下句點。這位國民黨在高雄的重要人物，過去曾擔任3屆高雄市議員，自立法院第2屆起，她連任8屆，期間有3次擔任國民黨全國不分區立委，是立法院最資深的女立委。

黃昭順在立委任期中，經營高雄，基層服務到位，深獲地方藍營民眾的支持，同時，她也將心力放在國民黨內的選舉上，包括中央委員與中常委的選舉，多次獲得中常委得票的前幾名，在黨內深具實力。

黃昭順雖擁有多年立委經驗，但部分行事風格，也頗具爭議，包括她曾在審查自經區特別條例時，只花21秒就通過3條條文，直指她是「黃三條」、「女版張慶忠」；以及2016年在質詢時任客委會主委李永得時，詢問李永得「浪漫台三線」是哪3條線，也惹得當時網路上一片熱議。

在王金平與黃昭順等資深國民黨立委告別立法院後，國民黨立法院黨團中，連任最多屆的將是從第4屆就開始擔任立委的羅明才，他雖然不是國民黨立委中年紀最大的，但連任7屆立委，是連任最久的國民黨立委。

不過，即將重回立法院的翁重鈞，雖然第5屆、第9屆兩度離開立法院，但加上第10屆重回立法院，總共有8屆立委的資歷，將是最資深立委。（編輯：蘇龍麒）1090120