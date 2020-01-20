民進黨首任立法院長 蘇嘉全功成身退

立法院長蘇嘉全（右3）與秘書長林志嘉（左）20日在立法院會主持最後一場議事後，與國民黨立委林麗蟬（右起）、總召曾銘宗、民進黨團幹事長管碧玲（左2起）、總召柯建銘一起揮手，向場內立委與媒體致意。中央社記者施宗暉攝 109年1月20日

（中央社記者范正祥台北20日電）第九屆立法院議事部分今天結束，立法院長蘇嘉全確定不續留下屆立法院、功成身退，他在30餘年從政生涯中歷練完整，以民意感受敏銳、協調能力強聞名，未來為民服務之路依然寬廣。

蘇嘉全出身農家，屏東縣長治鄉人，曾任國大代表、立委、屏東縣長、內政部長、農委會主委，以及民進黨秘書長、中常委、選對會召集人。他的從政之路精彩，不到50歲已先後擔任內政部長和農委會主委，他曾於2012年和時任民進黨主席蔡英文搭檔參選第13任副總統，在2016年當選立法院長，成為首位民進黨籍立法院長。

公職生涯中，蘇嘉全以兩屆屏東縣長期間的亮麗政績崛起，不僅創下屏東縣20幾年來首次的縣長連任紀錄，也成為首位連任成功的非國民黨籍屏東縣長。

蘇嘉全擔任縣長任內，以締造「黑鮪魚奇蹟」翻轉東港命運最為經典。蘇嘉全首創「黑鮪魚文化觀光季」活動，使原本逐漸沒落的漁港小鎮東港重現生機。黑鮪魚季為東港漁民帶來每年數十億元進帳，漁民存款、房地產增加，各地的漁船都在淘汰，只有他們在買新船。

另一個成功案例是「恆春風鈴節」，成功行銷屏東縣。蘇嘉全擔任屏東縣長前，觀光客每年到屏東200多萬人次，他當了縣長之後增加到700萬人次。此後，全國各縣市大舉投入文化觀光季，蘇嘉全可以說是最早的推手。

在需要發聲時，蘇嘉全也不落人後，在屏東洋蔥、甘藍滯銷時，他二話不說，親自帶農民北上陳情，爭取權益。

蘇嘉全擔任內政部長時，包括全般刑案、暴力案件、竊盜案件均呈破獲率增加的趨勢，暴力及竊盜案件均呈發生數減少、破獲數增加情形，讓人民對治安有感。

2016年2月之後擔任立法院長是蘇嘉全公職生涯的另個亮點，他是首位民進黨籍的立法院長，也是第一位非國民黨籍的立法院長，就任立法院長時年僅59歲。

為滿足社會對國會歷史上首次政黨輪替的改革期待，蘇嘉全擔任立法院長任內，致力讓國會成為人民的、開放的、專業的國會，他辭去黨職，讓國會議長中立，並開放公民記者進立法院採訪，也將國會資訊全面網路化，落實人民溝通與參與。

蘇嘉全接任國會龍頭時就宣示「國會屬於人民，人民就是國會」，國會與民意零距離、零時差，「把國會還給人民」。包括他在主持黨團及議案協商，以及各委員會會議的內容與過程，也透過資訊全面網路化，努力呈現民主、公開、透明。

至於國會專業的實踐，蘇嘉全也致力實讓國會「委員會中心主義」，強化各專業委員會的功能，提升立法品質與促進立法效率，並強化法制局、預算中心、國會幕僚培訓等專業幕僚機關的功能，讓國會更專業化；並積極推動「國會外交」。

在國會外交方面，蘇嘉全令國人印象深刻的表現包括2018年7月25日，他率團訪問法國，進入法國國民議會，創下史上台灣立法院長進入國民議會議場的首例。

蘇嘉全公職表現出色，從地方到中央，繳出漂亮成績單，未來為民服務之路依然寬廣。（編輯：蘇龍麒）1090120