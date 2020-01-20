與年輕族群對話 蔡總統：網紅傳播力是滿強的[影]

影片來源：新台灣加油YouTube頻道

（中央社記者郭建伸、葉素萍、王揚宇台北20日電）蔡英文總統以817萬成功連任，外界認為與獲得年輕人認同有關，她今天受訪時透露，當初去博恩夜夜秀後，連小朋友都告訴她，看過直播後知道總統要上洗手間的代號是101，因此知道透過網紅傳播力是滿強的。

她也強調，2020年的年輕人不像過去一路相隨，除了有他們自己的主張，候選人也必須聽進去他們的聲音，強調任何執政者都不會忽視年輕人的感受。

蔡英文總統今晚一連接受年代及三立兩個電視節目專訪，其中三立新台灣加油主持人廖筱君詢問，這次大選怎麼會想要跟網路鄉民互動對話？蔡總統說，跟年輕人對話一直是重要的事，「畢竟我們做的所有事，未來都是他們承接」，任何執政者都不會忽視年輕人的感受、對未來的期待。

蔡總統說，年輕人最常聚集的溝通管道是網路，雖然稱呼為網紅，但他們某種程度已經是網路上的意見領袖。

當初蔡總統去上波特王的節目，引起熱烈迴響。廖筱君問，跟波特王互動的梗，事先知道嗎？蔡總統說，她聽過波特王的特性，但「哪知他的膽子那麼大」、「不過他還好啦，我知道他那天也算是滿克制」。

而她在年代新聞專訪也提到，2018年9合一選舉後，民進黨做了檢討，她說，網路上有各式各樣的人參與，每個人的感受面、或者是接受訊息的方式，很可能都不一樣，所以必須以適合的方式去找到他。

她表示，20、30歲的幕僚才是每天在網路與年輕朋友接觸的人，知道怎麼表達、怎麼切入，因此她決定相關會議就不請大概50歲以上、或者是40幾歲幕僚進來問。

不過，年輕幕僚在社群經營上，是否激發了「不一樣的蔡英文」？蔡總統說，有時幕僚會告訴她該做什麼，也會自我克制，認為「總統做不到的就別勉強她了」，但她會盡量配合。

她也舉例，在選前車隊掃街時，幕僚要求她舉起雙手比出愛心手勢，「我抵抗一陣子」後，既然街上很多人比，她也一起比了。

談及年輕人的支持，蔡總統說，她感受很深，2012年她首次參選總統，也很多年輕人參與，她發表敗選宣言時下雨，年輕人都哭成一團，但到了2020年，年輕人的態樣有所改變。

蔡總統指出，2012年的年輕人會一路跟隨競選主軸、調性；但到了2020年就不是相隨，某種程度變成年輕人主張有自己的聲音，候選人必須聽進去他們的聲音，並且能夠呼應他們的訴求。

蔡總統強調，這世代的年輕人比較會表達，並且說出自己的聲音，對他們來講是件好事，「對錯是一件事，但他有屬於自己的想法」，這匯集起來就變成一股很大的力量，任何候選人、執政者都不能忽視。

蔡總統說，年長的人可能因為江湖走久了，不得不對現實妥協一點，因此忽略了價值面的東西；但年輕的這一代在民主開放的社會裡長大，他們對「價值」這2個字，其實蠻敏感也蠻堅持的。

她也時時刻刻提醒，在執政過程不要忘了價值這件事情，「有年輕的群體一直告訴你，我們有一個價值必須去堅持，讓你在政策思考上會產生平衡。」（編輯：林孟汝）1080120