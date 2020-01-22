蔡總統：行政團隊有抗SARS經驗 有信心面對挑戰

（中央社記者陳俊華台北22日電）台灣出現武漢肺炎確診首例，總統蔡英文今天說，現在的執政團隊包括她、副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌都在17年前的抗SARS行政團隊中，有足夠的經驗、準備與信心面對挑戰，請民眾無須恐慌。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心昨天宣布，台灣出現1例境外移入的武漢肺炎確診個案，為55歲台商，是全球首例非中國籍確診個案。衛福部長陳時中也說，個案是直接從飛機上就被後送、隔離，沒有接觸一般民眾，請民眾不要恐慌。

蔡總統、副總統陳建仁上午在總統府發表敞廳談話。蔡總統說，面對武漢肺炎疫情，現在的執政團隊包括他、陳副總統、蘇貞昌，都在17年前抗SARS的行政團隊中，17年一起挺過SARS風暴，今天有足夠的經驗、足夠的準備、足夠的信心面對挑戰，請大家無須驚慌，維持正常生活，隨時注意政府提供各項疫情資訊。

蔡總統說，上午也召開國安高層會議，聽取疫情簡報，目前疫情為第三級疫情等級，開設中央流行疫情指揮中心，通報體系已經建立，相關因應小組已經組成，請大家放心，已經做好面對武漢病毒防疫整備。

蔡總統表示，機場防疫把關非常嚴格，一有疑似情況，就會啟動後送檢驗機制，目前檢驗26人、確診有一例，就是由武漢直飛桃園機場的台商，她已經受妥善收治，也已退燒；同機可能受影響的乘客、機組員，在為期14天密切追蹤中，加強自主健康管理，若有疑似發病現象，會立即隔離診治。

蔡總統說，她請衛生福利部加強篩檢量能，要在最短時間內能確認，並請相關部會加強疫情說明、進行防疫宣導，政府與媒體平台協調合作，做正確防疫訊息傳遞，「感謝媒體朋友，都是防疫裡重要戰友」。

蔡總統說，衛福部已經規劃應變醫院、收治流程，盤點隔離病床等醫療量能，她特別指示加強醫療資源，「在第一時間、第一線阻絕疫情」；政府密切掌握口罩等防疫物資存量，會視需求隨時釋出，請大家不必擔心。

蔡總統說，建議有咳嗽現象、慢性疾病患者，或是前往醫院就醫、探病的民眾，請配戴口罩，其他民眾無需恐慌，也不需搶購口罩，保持良好衛生習慣，常注意自己的體溫；她指示政府團隊，防疫要採「超前布署、料敵從寬」的原則。

蔡總統表示，大家關心旅客來台是否擴大疫情問題，交通部已將旅遊警示提高，要求國內旅遊業者確定所有武漢旅遊團暫停出團，並且暫時停止武漢旅遊團來台。

陳副總統則說，健康自主管理在春節期間特別重要，希望民眾都能快樂過年，要注意自己健康，勤洗手、量體溫，發燒就要到醫院就醫；戴口罩部分，「用一般外科口罩就夠了，不必用到N95口罩」。

陳副總統表示，未來疫情若有變動，中央會升級到二級或一級；如果進入到二級疫情，各指定醫院都已經準備好，相關醫院都有很好的整備，北、中、南都有指定醫院照顧這些發燒的疑似病例，在金門、馬祖等離島因為有小三通，也會特別加強。（編輯：楊凱翔）1090122