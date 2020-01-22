賈德納電賀蔡總統連任 重申美國會跨黨派挺台

（中央社記者顧荃台北22日電）外交部今天表示，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納致電祝賀總統蔡英文高票連任和台灣順利完成大選，並重申美國國會對台灣的一貫跨黨派支持。

第15任總統副總統選舉與第10屆立法委員選舉11日完成投開票，總統蔡英文以創紀錄超過817萬票連任，民進黨取得61席立委，在國會單獨過半。

外交部中午透過新聞稿表示，賈德納（Cory Gardner）昨天晚間致電祝賀蔡總統高票連任，以及台灣順利完成大選，並重申美國國會對台灣的一貫跨黨派支持。蔡總統則感謝賈德納對台灣的堅定支持與長年深厚情誼。

外交部指出，大選後至今，已有包括美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及參議院代議長葛萊斯里（Charles Grassley）在內共79位美國聯邦參、眾議員，陸續以發表國會演說、公開聲明、致函或透過社群媒體推文等方式，分別表達祝賀與肯定。

外交部說，誠摯感謝美國友台參議員及眾議員不分黨派、一致力挺強化台美關係。未來也將繼續與美國行政部門及國會持續深化台灣與美國奠基於共享價值的全球合作夥伴關係。（編輯：楊玫寧）1090122