5準立委拜會柯建銘 民眾黨：請益之旅

（中央社記者梁珮綺台北22日電）台北市長柯文哲心腹蔡壁如確定進軍國會，民眾黨5名準立委今天拜會立法院民進黨團總召柯建銘。民眾黨黨團幹部陳琬惠說，是請益之旅，氣氛愉快。

民眾黨躍升國會第三大黨，並對外徵求助理，不分區立委當選人賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如上午也拜會柯建銘。

陳琬惠表示，柯建銘相當幽默，期許所有人要以民為本，思考民眾所需到底為何，傳授許多在立法院該注意事項，如各委員會必須抽籤，小黨可以先抽等等，也談及他的從政哲學，「我覺得我們就是請益之旅」。

由於柯文哲多次說過期許蔡壁如進到立法院後，能上演「白目大戰喬王」戲碼，柯建銘日前也意有所指地說「走了一個作秀的，來了一個白目」，令外界好奇蔡壁如今天與柯建銘的互動。

陳琬惠說，蔡壁如秉持一個晚輩學習態度向柯建銘請益，現場的氣氛也相當愉快。

陳琬惠表示，柯建銘明確表明「黨團協商是必要的」，因各黨團對法案有不同想法，所以必須進行多次協商，透過協商過程，才能把對民眾最好的法案提出來。

至於雙方未來合作方向，陳琬惠說，將就議題區分，只要能合作，就可以來談，民眾黨與民進黨的總召都持開放態度。（編輯：方沛清）1090122