更多編輯台推薦新聞：
走過抗SARS 醫師呼籲別讓人性擊垮防疫
生活

走過抗SARS 醫師呼籲別讓人性擊垮防疫

零負評隊長吉特進名人堂 稍稍沖淡大聯盟醜聞
運動

零負評隊長吉特進名人堂 稍稍沖淡大聯盟醜聞

免疫研究新發現 科學家：有機會治療所有癌症
科技

免疫研究新發現 科學家：有機會治療所有癌症

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

調查局延長林宅血案保密 促轉會籲應取平衡點

最新更新：2020/01/22 17:29

（中央社記者王承中台北22日電）調查局將陳文成命案、林宅血案等機密檔案延長保密30年，促轉會官員今天表示，可理解調查局要保護情報來源，但應取平衡點，進行檔案拆卷處理，將不涉及情報工作的部分公開。

監察委員王美玉去年12月巡察行政院時指出，陳文成命案、林宅血案仍有部分檔案因涉情報工作要延長30年，保密至民國137年6月30日，但依法國家機密至遲應於30年內開放應用，拒絕公開的法律理由何在。當時行政院長蘇貞昌則表示，會親自了解具體問題出在哪，並促成解密。

促轉會官員告訴中央社記者，目前國安局還有4卷與陳文成命案、林宅血案等相關檔案列為永久機密，尚未解密，須待上級單位國安會進行協調，而調查局則還有8卷相關的檔案，以涉及情報工作為由，延長保密期限至民國137年，尚未解密，須待行政院跟調查局溝通。

對於調查局延長相關檔案的保密期限，促轉會官員指出，推測調查局應該是為了要保護當年提供情報，而現在還在世的情報來源，所以不願意解密。

促轉會官員表示，調查局一向注重保護情報來源，促轉會可以理解，但陳文成命案、林宅血案等案，距今已近40年，建議應取平衡點，需要保密的部分繼續保密，其他不涉及情報工作的部分，應進行拆卷處理，不要受到保密的影響，而限制檔案的公開。（編輯：謝佳珍）1090122

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報