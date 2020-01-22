調查局延長林宅血案保密 促轉會籲應取平衡點

（中央社記者王承中台北22日電）調查局將陳文成命案、林宅血案等機密檔案延長保密30年，促轉會官員今天表示，可理解調查局要保護情報來源，但應取平衡點，進行檔案拆卷處理，將不涉及情報工作的部分公開。

監察委員王美玉去年12月巡察行政院時指出，陳文成命案、林宅血案仍有部分檔案因涉情報工作要延長30年，保密至民國137年6月30日，但依法國家機密至遲應於30年內開放應用，拒絕公開的法律理由何在。當時行政院長蘇貞昌則表示，會親自了解具體問題出在哪，並促成解密。

促轉會官員告訴中央社記者，目前國安局還有4卷與陳文成命案、林宅血案等相關檔案列為永久機密，尚未解密，須待上級單位國安會進行協調，而調查局則還有8卷相關的檔案，以涉及情報工作為由，延長保密期限至民國137年，尚未解密，須待行政院跟調查局溝通。

對於調查局延長相關檔案的保密期限，促轉會官員指出，推測調查局應該是為了要保護當年提供情報，而現在還在世的情報來源，所以不願意解密。

促轉會官員表示，調查局一向注重保護情報來源，促轉會可以理解，但陳文成命案、林宅血案等案，距今已近40年，建議應取平衡點，需要保密的部分繼續保密，其他不涉及情報工作的部分，應進行拆卷處理，不要受到保密的影響，而限制檔案的公開。（編輯：謝佳珍）1090122