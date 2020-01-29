罷韓總部成立 婦人先探路搶頭香連署

（中央社記者陳朝福高雄29日電）罷免高雄市長韓國瑜今天開始第二階段連署，「光復高雄」罷韓總部上午成立。陳姓婦人昨天先探路查知總部地點，今天拔得頭籌連署。因應武漢肺炎，總部準備乾洗手液供消毒。

「光復高雄」罷韓總部成立儀式先設香案祈福，由罷韓提案法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立與台灣基進新聞輿情部副主任張博洋等人主持，隨後開始受理接件連署書，罷韓行動二階連署起跑。

陳姓婦人表示，昨天就先探查總部設立的地點，今天上午搶先排隊第一名連署。韓國瑜講話不實在，經常信口開河，讓她不知要如何教育下一代。會鼓勵親朋好友參加連署。

陳冠榮表示，目前罷韓熱烈民氣可用，有信心提高標準，力拚30天連署30萬份。號召高雄人連署罷免韓國瑜、光復高雄、台灣平安。

尹立表示，高雄市已設300多個罷韓灘頭堡，其中有約80名里長作為罷韓連署點，台灣基進的罷韓志工隊也將於高鐵站、火車站、夜市、愛河燈會等地點擺攤，作為罷韓連署點，讓罷韓行動高雄遍地開花。

尹立說，罷韓最大變數就是韓國瑜能直接控制的高雄市選委會，去年12月26日送進高雄市選委會的3萬份罷韓提議書遭剔除1348份，比例高達6%，他呼籲高雄市府政務官全面退出高雄市選委會，要懂得迴避以避免瓜田李下。

由於武漢肺炎延燒，罷韓總部也做好相關防範措施，包含發放口罩給志工、各連署站準備乾洗手液等，供民眾手部消毒。

張博洋表示，自從總統敗選後，韓國瑜降低媒體曝光，轉而少有爭議發言，甚至開始看稿，其實這都是因應罷免案，開始裝乖、迴避罷免。這次是罷免韓國瑜最後的機會，也是韓國瑜反撲最後機會，請高雄市民與公民團體一起努力。

高雄市公民數約228萬，依據選罷法規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，第二階段要有10%以上選民簽署，第三階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。（編輯：方沛清）1090129