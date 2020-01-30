馬辦：兩岸可依醫藥衛生合作協議共同防疫

（中央社記者余祥台北30日電）武漢肺炎疫情持續升溫，前總統馬英九辦公室今天表示，肯定總統蔡英文願意提供對岸必要協助的態度，並呼籲兩岸可在過去所簽署的「醫藥衛生合作協議」基礎上，進一步合作防疫，維護兩岸人民健康，防止疫情擴散。

馬英九辦公室透過新聞稿表示，針對武漢肺炎疫情，馬英九連日來呼籲政府應提供大陸協助，也請政府儘速解決國內口罩短缺問題。

對於蔡總統今天表示，政府會追蹤口罩產量與存量，嚴格查緝囤積與哄抬，並在行有餘力之處，願意提供對岸必要之協助，馬英九認為，蔡總統的態度正確，不僅符合人道精神，也可進一步實踐「兩岸醫藥衛生合作協議」，有助兩岸及國際防疫。

馬辦表示，兩岸在2010年簽署的醫藥衛生合作協議，內容就包括「傳染病防治」，雙方可就影響兩岸人民健康傳染病的檢疫與防疫、資訊交換與通報、重大傳染病疫情處置、疫苗研發及其他事項，進行交流與合作。

馬辦表示，2013年大陸出現H7N9流感確診病例後，我方即收到陸方通報疫情資訊，並派遣專家到對岸瞭解疫情，隨後更獲得陸方提供的H7N9流感病毒株，用於檢驗及相關研發工作。

馬辦指出，兩岸合作防疫有前例可循，蔡總統可採納副總統當選人賴清德的建議，義不容辭協助對岸解決嚴重疫情。馬英九也建議，蔡總統可主動向對岸傳達協助的意願，雙方在醫藥衛生合作協議的基礎上，共同防治武漢肺炎。

馬辦強調，面對疾病的威脅，民眾的生命無價，防疫不該有政治考量，若我方願意伸出援手，中國大陸也應有善意回應，呼籲雙方摒棄成見與意識形態，切勿錯失兩岸和解合作的契機。

馬辦同時也呼籲，中國大陸能「將心比心」，用善意擊破疫病所築起的屏障，比照歐美日韓澳等國的處理模式，同意我方以包機接回滯留武漢的300多名台灣民眾，讓他們可以早日回台與家人團聚。（編輯：蘇志宗）1090130