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義國友台議員聯名致函 蔡總統連任是民主勝利

最新更新：2020/01/31 11:36
義國「國會友台協會」主席馬蘭（Lucio Malan）參議員（站立者）等14為義大利參眾議員聯署致函恭賀蔡總統連任是民主勝利。（駐義代表處提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真　109年1月31日
義國「國會友台協會」主席馬蘭（Lucio Malan）參議員（站立者）等14為義大利參眾議員聯署致函恭賀蔡總統連任是民主勝利。（駐義代表處提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真　109年1月31日

（中央社記者黃雅詩羅馬30日專電）駐義代表處昨晚邀請「義大利國會友台協會」等40名政要新春餐敘，其中14位國會議員當場聯署致函恭喜蔡總統連任，認為這次總統大選象徵台灣民主體制的勝利。

餐會選在羅馬唯一台灣餐廳「京華周老爹」舉行，參加的義大利貴賓包括義大利跨黨派參眾議員，義大利外交部、交通部等部會官員，以及學術界人士。

駐義代表李新穎致詞時表示，今年是鼠年，是十二生肖中的首年，象徵智慧、豐盈及福氣，他預祝來賓未來一整年凡事順遂好運連連。

李新穎表示，台灣1月11日舉行總統及立委大選，過程平和順利，大選甫結束，義大利等80餘國政要友人立刻對當選的蔡英文總統、副總統賴清德表達恭賀之意，也高度讚賞台灣成熟的民主制度。

李新穎指出，過去一年台義在經貿、文化、科技、學術等領域合作成果豐富，例如經貿往來方面，台灣自義大利ANSALDO公司採購的新北市環狀捷運車輛正式營運，長榮航空亦將自2月18日開飛台北、米蘭每週四班直航班機。

李新穎並感謝義大利「國會友協」在多項重要政務推案上給予台灣的支持，相信未來友台議員、官員、學者的協助下，台義雙邊關係必能獲得更顯著的成長。

鑑於武漢肺炎疫情不斷升高，李新穎特別呼籲，希望義大利國會繼續為台灣有意義參與國際衛生組織等聯合國週邊機構發聲，讓台灣也能善盡作為地球公民一份子的社會責任。

義國「國會友台協會」主席馬蘭（Lucio Malan）參議員、副主席迪馬尤（Marco Di Maio）眾議員致詞時則都表示，對於台灣總統大選所展現的高度民主成熟印象深刻，他們在大選結果揭曉之時，已先代表「友協」成員致函向台灣總統及副總統當選人致賀，趁著新春聚餐，馬蘭再度邀集與會14位國會議員親筆聯署一封恭賀信。

馬蘭表示，「義國國會友台協會」一向是台義兩國加強雙邊關係的最佳合作平台，台義兩國共享自由民主平等普世價值，在台灣國際處境日益艱難之際，義大利國會友協自當挺身支持，繼續協助推動裨益雙方的各項重要議案，以增進台義雙邊關係。駐義代表處在餐會中準備多道年菜，象徵團圓、年年有餘和吉祥喜氣，讓與會的義大利賓客充分體驗農曆新年的意義，感受歡度春節的氣氛。（編輯：王永志）1090131

駐義代表李新穎（站立者）邀請義大利國會友台協會議員與部會官員舉辦新春餐敘。（駐義代表處提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真　109年1月31日
駐義代表李新穎（站立者）邀請義大利國會友台協會議員與部會官員舉辦新春餐敘。（駐義代表處提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真　109年1月31日
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