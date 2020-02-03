更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎肆虐1個多月 中國死亡人數超過SARS
兩岸

武漢肺炎肆虐1個多月 中國死亡人數超過SARS

獨家／巴黎鈍劍挑戰賽台灣奪銀 小選手爭取懸掛國旗成功
運動

獨家／巴黎鈍劍挑戰賽台灣奪銀 小選手爭取懸掛國旗成功

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

台航班無辜遭禁 外交部召見義大利駐台代表

最新更新：2020/02/03 13:27

（中央社記者顧荃台北3日電）義大利因武漢肺炎疫情禁止台灣航班入境，外交部長吳釗燮昨天強調義大利錯誤的決定源於世衛報告將台灣視為中國一部分，盼儘速修正錯誤；外交部今天並召見義大利駐台代表溝通。

義大利政府1月31日對中港澳與台灣下達暫時禁飛令，受影響的共有9家航空公司。

知情人士轉述，外交部次長謝武樵今天召見義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為（Davide Giglio），對義大利政府遲未對台灣航班解禁一事進行溝通。

對此，外交部發言人歐江安回應，外交部持續與義大利的駐台機構溝通，駐義大利代表處也繼續與義方相關單位溝通聯繫，積極努力中。

吳釗燮昨天在國際記者會上指出，義大利政府這個錯誤的決定，是因為錯誤的認知與資訊，而不是基於對冠狀病毒疫區的正確評估，目前台灣所確認的感染病例，不會比其他國家多；導致義大利錯誤決策的錯誤資訊根源，是因為世界衛生組織（WHO）2019新型冠狀病毒的報告中，將中國確診人數包含香港、澳門以及台灣。

吳釗燮並說，越南曾一度禁止台灣航班入境，不過已宣布解禁，因為經外交部溝通後，越南駐台代表也認為是嚴重的錯誤，把意見呈回國內，越南也改正決策；但義大利政府的錯誤仍未修正，對此感到極為遺憾。（編輯：蘇志宗）1090203

延伸閱讀
台義停航疏運專機僅一班 上千滯留台客慌亂義外交部宣布中義貨機將復航 未提及台義情況武漢肺炎義暫停台航班 華航長榮受影響

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報