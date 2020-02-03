台航班無辜遭禁 外交部召見義大利駐台代表

（中央社記者顧荃台北3日電）義大利因武漢肺炎疫情禁止台灣航班入境，外交部長吳釗燮昨天強調義大利錯誤的決定源於世衛報告將台灣視為中國一部分，盼儘速修正錯誤；外交部今天並召見義大利駐台代表溝通。

義大利政府1月31日對中港澳與台灣下達暫時禁飛令，受影響的共有9家航空公司。

知情人士轉述，外交部次長謝武樵今天召見義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為（Davide Giglio），對義大利政府遲未對台灣航班解禁一事進行溝通。

對此，外交部發言人歐江安回應，外交部持續與義大利的駐台機構溝通，駐義大利代表處也繼續與義方相關單位溝通聯繫，積極努力中。

吳釗燮昨天在國際記者會上指出，義大利政府這個錯誤的決定，是因為錯誤的認知與資訊，而不是基於對冠狀病毒疫區的正確評估，目前台灣所確認的感染病例，不會比其他國家多；導致義大利錯誤決策的錯誤資訊根源，是因為世界衛生組織（WHO）2019新型冠狀病毒的報告中，將中國確診人數包含香港、澳門以及台灣。

吳釗燮並說，越南曾一度禁止台灣航班入境，不過已宣布解禁，因為經外交部溝通後，越南駐台代表也認為是嚴重的錯誤，把意見呈回國內，越南也改正決策；但義大利政府的錯誤仍未修正，對此感到極為遺憾。（編輯：蘇志宗）1090203