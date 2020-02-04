口罩改實名制 藍委質疑每日配售數量少近百萬片

（中央社記者劉冠廷、陳偉婷台北4日電）行政院3日拍板，6日起購買口罩將採實名制，國民黨立委萬美玲今天表示，改成實名制後，將由健保特約藥局每家配售，但原本每天應配售260萬片民用口罩卻減為162萬片，消失的口罩去哪了。

武漢肺炎疫情造成搶購口罩，行政院長蘇貞昌3日拍板，6日起購買口罩將採實名制，民眾需使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每個人在7天內限購2片，一片降價為新台幣5元。

萬美玲今天上午則透過臉書表示，她對於政府改採實名制的做法表示認同，但7天每人只能買2片，肯定是不夠。她也質疑，行政院原本規劃2月1日至15日每天配售260萬片民用口罩到4大超商跟藥妝店，現在改成實名制，由6505家健保特約藥局每家配售250個口罩，等於每天只配售162萬片民用口罩，原本應該每天配售260萬片民用口罩大減為每天只配售162萬片口罩，這些每天消失將近100萬片民用口罩到底跑去哪了。

萬美玲說，簡單計算，從6日到15日每天少100萬片民用口罩，等於政府會少配售1000萬片民用口罩，再加上改變配售點，2天停售的520萬片民用口罩，等於國內會有1520萬片民用口罩可能不知去向，在眾人都疾呼應該讓民眾增加購買口罩量的同時，政府卻有這麼多民用口罩未配售，根本不合理。

萬美玲表示，呼籲行政院應該立即公開說清楚，數字上看起來消失的民用口罩，到底用在哪裡，尤其現在一罩難求的狀況下，行政院有責任及義務公開政府每天收購的口罩量，到底配售出來多少，若是有未配售的民用口罩又是用去哪裡了，唯有相關資訊完全公開透明，才能有效解決民眾買不到口罩的恐慌。

衛生福利部長陳時中今天下午在記者會表示，台灣本來就是口罩進口國，相對進口比較多，目前口罩物資緊縮，台灣受到很大的影響，首要策略就是禁止出口。根據生產量，目前產能全開每日可供320萬片，扣掉公務用106萬、工廠等公務需求約50萬片，剩下約170萬片，一週生產約1120萬片，每人限購2片就是有560萬人可以買到。

陳時中說，「大家共體時艱」，沒有要求全天要戴口罩，必須有戰備存量的概念，有必要才用口罩；尤其是「戶外」不需要戴口罩，有浪費之嫌。如果沒有限買口罩，能得到口罩的人就更少了；也將積極徵購，也看是不是能夠增加產能。（編輯：蘇志宗）1090204