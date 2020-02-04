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民進黨：網友造謠發災難財 提告加重誹謗

最新更新：2020/02/04 16:29

（中央社記者葉素萍台北4日電）民進黨發言人顏若芳今天說，上週有網友造謠民進黨發45億元災難財，昨天接獲民眾檢舉有LINE群組續傳不實謠言，為杜絕散播謠言惡行，今代表民進黨前往刑事警察局提告加重誹謗。

民進黨今天透過新聞稿指出，武漢肺炎防疫期間，全國上下總動員，努力控制國內疫情，卻有網路謠言持續散布，意圖干擾防疫作業，誤導民眾視聽。

顏若芳表示，繼上週有網友造謠民進黨發新台幣45億元災難財後，昨接獲民眾檢舉有LINE群組續傳不實謠言。顏若芳說為杜絕散播謠言惡行，今代表民進黨前往刑事警察局提告加重誹謗，盼民眾勿在齊心防疫的緊急時刻，製造不必要的猜忌與對立。

顏若芳說，民眾提供LINE群組謠言內容包括：「民進黨中飽私囊賺到災難錢，屆時又可稱為建國基金籌募款，無奈吧」、「原來衛福部買口罩1.5元，賣給通路商3元，通路商先賣8元，再減成6元，衛福部和通路商一起發國難財，官員應撤職查辦」，內容全屬杜撰編想，卻恐引發錯誤輿論，今至刑事警察提告是因為防疫視同作戰，不容國家防疫期間，假訊息流竄。

顏若芳指出，民進黨政府及前線公務員，自過年期間便不眠不休展開防疫，不容有心人士，以造謠手段干預防疫作業，破壞社會信任，盼各界自重。（編輯：蘇志宗）1090204

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