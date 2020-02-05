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台灣防疫角色 駐土耳其代表鄭泰祥：國際應重視

最新更新：2020/02/05 07:54

（中央社記者何宏儒伊斯坦堡5日專電）武漢肺炎疫情蔓延全球，駐土耳其代表鄭泰祥4日晚間呼籲各國重視台灣在國際防疫所扮演的角色，期盼國際社會公平對待台灣。

駐土耳其代表處4日晚間在土耳其西北部柯加里省（Kocaeli）的蓋布澤科技大學（Gebze Technical University）舉辦「台灣日－有朋自遠方來」音樂會，邀台灣鋼琴家黃凱盈與台北市民交響樂團共同演出。

值2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情蔓延之際，鄭泰祥致詞時呼籲，各國必須重視台灣在國際防疫所扮演的角色，「我在此重申，台灣承諾友善對待舉世每一個國家，期盼國際社會公平對待台灣」。

黃凱盈致詞時說，除台灣之外，還有來自突尼西亞、埃及、德國和美國的朋友參與音樂會，演出內容不只是台灣音樂，也展現土耳其和阿拉伯文化，「我期盼今晚音樂會讓各位感受台灣的友情」。

鄭泰祥代表台灣向日前土東艾拉齊省（Elazig）規模6.8強震罹難者的家屬致哀。他表示，數以千計台灣民眾於這起地震發生後24小時內發起捐款活動，台灣人的心意令人感佩。

主辦單位特別邀請曾經參與1999年台灣921地震搜救工作的伊斯坦堡志工團體「搜救協會」（AKUT）參加音樂會。鄭泰祥對於AKUT志工義無反顧拯救生命的熱忱表示感謝。

率隊員參加的AKUT會長夏爾哲（Recep Salci）將印有彰顯救助精神AKUT圖標的紀念盤送給台灣，由鄭泰祥代表接受。（編輯：陳永昌）1090205

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