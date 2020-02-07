美澳加駐台館處發文 挺台參與WHO

（中央社記者顧荃台北7日電）武漢肺炎疫情蔓延，WHO卻將台灣排除在防疫體系之外，包括美國在台協會、澳洲駐台辦事處與加拿大駐台北貿易辦事處等駐台單位，今天都在臉書發文，挺台灣參與WHO。

加拿大駐台北貿易辦事處上午9時許率先在臉書發文，貼出加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）日前在國會答詢時，首度明確支持台灣以觀察員身分參與世衛會議的發言。

緊接著澳洲駐台辦事處10時許發文表示，「支持台灣務實參與世界衛生組織」，發文並提到，從新型冠狀病毒疫情可看得很清楚，疾病無疆界，對大家都有利的是世界衛生組織不排除某些人口或潛在的夥伴們。

澳洲駐台辦事處說：「包容從來沒有如現在這麼重要，當我們一起合作來因應這個國際公衛緊急事件，更長期來看，是以實現全球公衛的永續發展為目標。」

隨後美國在台協會（AIT）表示，美國6日鄭重呼籲世界衛生組織（WHO）應直接與台灣公衛機關合作，以對抗武漢肺炎。美國駐日內瓦聯合國大使布倫博格（Andrew Bremberg）也在WHO執行委員會議上表示：「由於武漢肺炎迅速擴散，WHO清楚納入台灣的公衛資料並直接與台灣公衛機關合作是技術上的必要。」

俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus,2019-nCoV）自去年12月爆發以來，台灣始終無法從世界衛生組織（WHO）獲得即時防疫資訊，WHO不僅兩度召集的緊急委員會都獨漏台灣專家參與，報告中把台灣錯誤列為中國項下，還一度寫錯台灣的確診個案數字。

2月3日至2月8日在日內瓦舉行的第146屆世衛執委會中，對抗武漢肺炎與台灣被不當排除也成為焦點，除邦交國為台灣發聲，美國駐日內瓦大使站上第一線，德國更代表歐盟27國聯合發言，支持台灣力度甚於以往。

據外交部統計，開會迄今已有史瓦帝尼（發言2次）、巴拉圭、瓜地馬拉（發言2次）、海地、宏都拉斯、聖克里斯多福及尼維斯、諾魯及馬紹爾群島8個友邦發言挺台。此外理念相近國家則包括美國、日本、德國代表歐盟27個會員國等、英國、澳大利亞、紐西蘭及比利時。

日前日本首相安倍晉三表示，有必要讓台灣參加世衛，否則難以防疫。加拿大總理杜魯道也首度明確支持台灣以觀察員身分參與世衛會議。

另多位美國聯邦參議員聯名致函「世界衛生組織（WHO）」支持台灣成為觀察員。歐盟則表示致力與合作夥伴討論並尋求務實解決方案，在台灣有相關專業技術及能力的場域，台灣應被納入。（編輯：謝佳珍）1090207