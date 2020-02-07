美商會執行長讚台疫情處理佳 支持參與WHO

武漢肺炎疫情延燒，不過台北市美國商會執行長傅維廉（William Foreman）肯定台灣政府的努力，也挺台灣參與世界衛生組織（WHO）。中央社記者潘姿羽攝 109年2月7日

（中央社記者潘姿羽台北7日電）武漢肺炎疫情延燒，台灣擁有堅強的醫療實力，政府也投注極大心力控制疫情，台北市美國商會執行長傅維廉（William Foreman）直說：「我對台灣感到非常proud。」並力挺台灣參與WHO。

新型冠狀病毒（2019-nCoV，通稱武漢肺炎）已從中國向外國擴散，台灣、南韓、日本、美國等都出現確診案例，數量也持續增加。

台北市美國商會今天舉辦午餐會，傅維廉受訪時表示，台灣針對疫情的處理做的非常非常好，他對台灣感到驕傲；儘管新聞報導不時傳出疫情消息，傅維廉說，台灣做的非常好，他並不會因為疫情而覺得可怕。

傅維廉也指出，台灣在醫療體系、公共衛生領域表現都很優秀，如果能與世界衛生組織（WHO）合作，一定會對WHO帶來很大幫助，這番言論也展現美國商會力挺台灣參與WHO的態度。

至於武漢肺炎疫情是否對經濟造成負面衝擊，傅維廉表示，目前確實有些商務活動受到影響，但現在討論會不會傷到實體經濟、影響投資可能還太早，要再持續關注事態發展。（編輯：趙蔚蘭）1090207