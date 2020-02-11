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首頁 / 政治

柯文哲嗆警政署 葉毓蘭：市長應該尊重警方專業

最新更新：2020/02/11 17:09

（中央社記者范正祥台北11日電）台北市警察局文山一、二分局合不合併，國民黨立委葉毓蘭今天表示，相較台北市長柯文哲略帶情緒的發言，警政署以考量治安、交通、民意再做決定的回應，掌握了政策理性，值得稱許。

葉毓蘭透過臉書發文指出，柯文哲為了文山一、文山二警察分局合併一事，又怒斥警察局長，還放話「警政署敢不准，未來所有要求我全不同意」。

她表示，姑不論市長是否這麼大，但就中央地方分權的體制而言，警察、政風、主計、人事皆為中央一條鞭設計，警察事務的複雜與專業，要達成警察維護社會秩序與治安的任務，中央與地方絕對是夥伴關係。

葉毓蘭認為，柯文哲的放話，較多情緒，卻少了政策需要的理性，除了只是讓台北市警察局長陳嘉昌難過，兩大之間難為小之外，真的有理嗎。

她表示，文山一、文山二合不合併，應該全盤考量，更應該與地方充分溝通，尋求民眾的支持。另外，警察的工作一向與人民最接近，最能察覺人民需求、也要回應人民需要，警察局長基於理性專業，向市長做出暫緩實施的建議，怎麼會招致市長的痛罵，也令人不解。

葉毓蘭指出，四年前，柯文哲初任市長時，就發生過當場讓信義分局長李德威難堪，不久又因為漂流木事件，無端責難尊重主管機關的內湖分局長張夢麟，這兩位分局長的去職，相信柯文哲事後都應該有悔，畢竟，警察的專業建立已久，市長應該要予以尊重才能發揮團隊的戰力。

她表示，再者，柯文哲嗆說「警政署敢不准，未來所有要求我全不同意」，其實，在警察事務上，未來台北市求助警政署的，絕對比警政署求助台北市的多。因為台北市作為中華民國台灣的首都，是全國陳抗勤務密度最高的地方，單憑台北市政府警察局可能無法獨力完成，倘若無警政署協助調度全國警察機關協助，將無法有夠充裕警力協助支援陳抗勤務。

葉毓蘭呼籲，多點合作、多點尊重，市長會是讓台北市民最安心的首長，也會是台北市警察最好的靠山。（編輯：林淑媛）1090211

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