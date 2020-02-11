共機擾台 嚴德發引高志航名言勉空軍

（中央社記者陳韻聿台北11日電）中共9日和10日24小時內兩度派出戰機擾台，國防部長嚴德發今天代表三軍統帥總統蔡英文，慰勉空軍執行任務表現傑出。他援引空軍烈士高志航名言，期許國軍保持高度警覺、捍衛領空。

軍聞社報導，嚴德發援引空軍烈士高志航名言勉勵國軍，「身為中華民國空軍，我們不會讓敵機飛在頭上耀武揚威！」針對中共軍機近日進行遠海長航，嚴德發期許官兵持續保持高度警覺，堅守崗位，捍衛領空，確保國家安全。

嚴德發上午由聯參主管陪同，前往空軍作戰指揮部，聽取任務簡報，詳細瞭解共機執行遠海長航訓練過程，以及國軍戰備因應作為。他對官兵發揮精良訓練成果，全程嚴密掌握情勢，展現保家衛國的決心與能力，予以高度肯定。

對於中共在疫情延燒之際，仍執意破壞區域和平穩定，嚴德發嚴正宣示「不挑釁、不示弱」，強調中華民國國軍是一支訓練精良的部隊，面對各種威脅與挑戰，絕對有能力、有信心，維護區域和平穩定，保衛國家安全。

嚴德發特別引述孫子兵法兵勢篇所云「奇正相生」，期勉空軍透過此次應對過程，檢驗訓練成果，累積實戰經驗，並據此精進戰術戰法與克敵對策，奠定「超敵勝敵」堅實基礎。（編輯：張良知）1090211