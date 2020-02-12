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共軍機擾台 外交部：將深化與理念相近國合作

最新更新：2020/02/12 19:16

（中央社記者游凱翔台北12日電）中國在武漢肺炎疫情期間仍派軍機擾台，美國籲北京應停止脅迫行徑。外交部今天強調，中國已引起台灣人民反感與憤怒，台灣將深化與理念相近國的合作，因應不斷升高的軍事威脅。

共軍殲11、空警500、轟6等型機9日上午11時許經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，並執行遠海長航訓練，國軍F-16掛載實彈緊急升空伴飛；10日共軍又再派遣轟6等型機擾台，期間曾短暫逾越海峽中線。共軍在武漢肺炎疫情期間，短短24小時兩度執行訓練。

對於中國的行徑，美國國務院一名發言人昨天以背景方式回覆中央社記者表示，美方對兩岸和平、穩定有著深切利益，台海兩岸都應了解其重要性，並努力建立讓兩岸和平、穩定能持續的基礎。同時呼籲，北京應立即停止脅迫行徑，與台灣民選政府恢復對話。

外交部發言人歐江安今天表示，外交部對於國務院的說法表達誠摯感謝，而中國當局一再無理打壓與威脅台灣，無助因應「新型冠狀病毒」疫情肆虐，更已引起台灣人民普遍反感與憤怒，傷害兩岸關係的和平發展。

歐江安指出，台灣政府將持續採取務實、克制的立場，審慎處理兩岸關係，並深化與包括美國在內的理念相近國家合作，以因應不斷升高的中國軍事威脅。（編輯：郭萍英）1090212

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