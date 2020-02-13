酈英傑拜會 游錫堃呼籲美國應該考慮台美建交

（中央社記者范正祥台北13日電）立法院長游錫堃今天接見美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）時，「建議、呼籲美國應該考慮台美建交」。

酈英傑等人上午前往立法院拜會游錫堃。游錫堃會後接受媒體聯訪時表示，酈英傑是「禮貌性拜訪，因為我上任以後，希望有機會大家交換意見。」

談及會見酈英傑情形，游錫堃提及，「因為美國有一些國會議員已經都有提出要正式承認台灣、要跟台灣建立正式外交關係，我也建議、呼籲美國應該考慮台美建交。」

媒體詢問游錫堃，向酈英傑當面提及建議、呼籲美國應該考慮台美建交時，酈英傑是否有作相關回應。游錫堃對此轉述，「他沒有」。

游錫堃指出，與酈英傑廣泛交換意見時，他也讓酈英傑了解，新國會未來會審查前瞻預算和一些人事同意權，特別重要的是抗疫預算和條例。

游錫堃表示，對於台灣爭取參與世界衛生組織（WHO），謝謝美國幫台灣發聲，他也向酈英傑建議，希望能夠儘速促成台美雙方洽簽自由貿易協定（FTA）。

媒體也詢問游錫堃，酈英傑對於洽簽FTA議題的看法。游錫堃對此表示，酈英傑沒有特別說一定要怎麼樣，但有提到美牛、美豬都是簽訂FTA必須要處理的議題。

談及FTA，游錫堃強調，要重視台灣經貿空間，也要重視與照顧台灣人民的權益。

游錫堃表示，他與酈英傑交換意見時，譴責中國在武漢肺炎蔓延已對中國人民造成痛苦不堪時還派軍機擾台，也感謝「美國派軍機，等於是表達對台灣的支持。」

酈英傑今天被媒體問到是否支持台灣參與世界衛生組織時，他以英文回答說，「Of course（當然）」。

至於美國軍機在台灣周邊空域活動一事，酈英傑面對媒體詢問時僅以英文說，「No Comment（不予置評）」。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：蘇志宗）1090213